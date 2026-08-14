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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلي علوي تخطف الأنظار من عطلة الصيف| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة ليلى علوي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ليلى علوي الأنظار بإطلالة لافته بالكاجوال من أمام البحر، لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

من جانب آخر كشفت النجمة ليلى علوي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "ابن مين فيهم"، مؤكدة أنها تجسد شخصية "ماجي"، وهي سيدة قوية تمتلك حضورا لافتا وشخصية حاسمة.

وقالت ليلى علوي: "ماجي ست قوية محامية  وحاضرة دايمًا... وكلمتها لما بتتقال، الكل بيسمعها".

أعربت عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع الفنان بيومي فؤاد، مؤكدة أن الكيمياء الفنية بينهما كانت دائمًا سببًا في نجاح الأعمال التي جمعتهما.

 وأضافت: "التعاون مع بيومي فؤاد دائمًا مميز، وفي كيمياء بينا في الشغل و سعيدة بالعمل مع كل طاقم العمل.

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