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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجمارك تحصّل 49.6 مليون جنيه من بيع بضائع وسيارات في مزاد علني

وسيارات
وسيارات
رحمة سمير

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، تحصيل نحو 49.6 مليون جنيه من خلال بيع بضائع وسيارات متنوعة تابعة لجمارك بورسعيد، ضمن جهود التخلص من البضائع الراكدة والمهملة بالموانئ المصرية.

مزاد علني لبيع 98 لوطًا

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، أنه تم عرض 98 لوطًا من السيارات ورواكد البضائع المخزنة بجمارك بورسعيد، خلال مزاد علني نظمته المصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك بنادي الحضارات بمنطقة عين الصيرة في القاهرة.

سيارات زيرو في مصر تحت المليون

بيع 74 لوطًا بـ49.5 مليون جنيه

وأوضح التقرير أنه تم البيع النهائي لـ74 لوطًا بقيمة بلغت  49.5 مليون جنيه، فيما تمت مصادرة لوط واحد، ورفض بيع 23 لوطًا.

تنفيذ التكليف الرئاسي

جاءت عمليات بيع البضائع والسيارات تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة في جميع الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لحاويات ورواكد المهمل الموجودة بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية.

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تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور

وتستهدف هذه الإجراءات الإسهام في تحويل الموانئ المصرية إلى بوابات للعبور فقط، وليس أماكن لتخزين السلع والبضائع، بما يدعم سرعة التعامل مع البضائع الراكدة والمهملة داخل الموانئ.

السيارات الجديدة

وتواصل مصلحة الجمارك إجراءاتها للتعامل مع البضائع والسيارات الراكدة والمهملة، بما يسهم في الاستفادة منها بدلًا من استمرار بقائها داخل المخازن والساحات الجمركية.

الجمارك المصرية وسيارات بالموانئ المصرية بضائع وسيارات التكليف الرئاسي

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