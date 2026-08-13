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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ49.6 مليون جنيه.. تفاصيل

جمارك السيارات
جمارك السيارات
محمد يحيي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن تحصيل 49.6 مليون جنيه نتيجة بيع بضائع وسيارات متنوعة.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية؛ عن بيع تلك البضائع والسيارات لصالح جمارك بورسعيد حيث تم البيع نهائيًا لـ 74 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة  والسيارات.

جرت عمليات البيع عبر مزاد علني تم تنظيمه بنادي الحضارات بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة؛ حيث تم عرض 98 لوطًا من السيارات ورواكد البضائع المخزنة بجمارك بورسعيد.

وفقًا للتقرير فقد تم التنسيق مع  الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ حيث تم البيع نهائيا لـ ٧٤ لوطًا بقيمة 49.5مليون جنيه.

وتم مصادرة لوطاً واحدًا بالإضافة لـ ٢٣ لوطًا جرى رفضها.

وجاء عمليات بيع تلك البضائع والسيارات تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

مصلحة الجمارك أخبار مصر مال واعمال بضائع وسيارات سيارات مخزنة جمارك بورسعيد

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