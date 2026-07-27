المالية عن موازنة المواطن : نعلن عن أولويات الإنفاق والقطاعات الأكثر احتياجا لحزم اجتماعية

أكدت سارة عيد مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة، أن الوزارة تضع خطة مالية كل عام للتعرف على حجم الموارد والقطاعات التي سيتم الصرف فيها بشكل أكبر .



وقالت سارة عيد في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" نقوم بالإعلان عن أولويات الإنفاق في الموازنة العامة والقطاعات الأكثر احتياجا التي تحتاج إلى حزم اجتماعية ".

وتابعت سارة عيد :" موازنة المواطن عبارة عن كتاب صغير به بنود تشرح جهات الصرف وحق المواطن في الموازنة وشرح بأهم الحزم الاجتماعية ".

وأكملت سارة عيد :" تنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونطرح حزمة محفزة للشباب للتصدير أكثر والدخول في الاقتصاد الرسمي ".

ولفتت سارة عيد :" الشباب ومنظمات المجتمع المدني يحضروا جلسات الاستماع ويكون رد الفعل إيجابي تجاه موازنة الموطن ".

وفي سياق متصل، قال وزير المالية أحمد كجوك "إننا منفتحون على كل الأفكار والمقترحات الداعمة لمسار الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة"، مشيرا إلى تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة، برؤية أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.

وأضاف كجوك، خلال منتدى "شفافية الموازنة"، الذي نظمته شركة "دي كود للاستشارات"، بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة "IBP"، "أن الموازنة ملك للمواطن، وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها وسنبذل كل الجهد لتعميق المشاركة المجتمعية"، لافتا إلى اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية بـ"شغل على الأرض حتى ينعكس على حياة المواطنين".

