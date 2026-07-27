فاروق حسني يتبرع بالقيمة المالية لجائزة النيل لمستشفى أبو الريش للأطفال

أعلن الفنان التشكيلي ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني تبرعه بالقيمة المالية لجائزة النيل في الفنون لعام 2026 لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال، مؤكدًا أن الثقافة والفن لا يكتمل أثرهما إلا بدعم المجتمع وخدمة الإنسانية.

وقال فاروق حسني، في بيان عقب إعلان فوزه بجائزة النيل، إنه يشعر بالسعادة والتشرف لحصوله على أرفع جوائز الدولة المصرية في مجال الفنون، معربًا عن خالص تقديره وامتنانه لجميع المؤسسات التي رشحت اسمه لنيل الجائزة، وفي مقدمتها جامعة القاهرة، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية، وجمعية محبي الفنون.

كما وجه الشكر إلى وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، وإلى أعضاء المجلس الذين منحوه أصواتهم، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالقيمة الأدبية للجائزة، ومعلنًا في الوقت نفسه التبرع بقيمتها المالية كاملة إلى مستشفى أبو الريش للأطفال.

وأوضح فاروق حسني أن قراره يأتي إيمانًا بأن رسالة الثقافة والفن تمتد إلى خدمة المجتمع والإنسان، وأن التكريم الحقيقي يكتمل عندما يسهم في دعم من هم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية.

واختتم بيانه بتوجيه التهنئة إلى جميع الفائزين بجوائز الدولة في مختلف مجالاتها، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرة الإبداع والتميز.