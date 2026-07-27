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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البريد يطمئن أصحاب المعاشات | إنهاء مشكلة السيستم في هذا الموعد

المعاشات
المعاشات
عادل نصار

مع اقتراب موعد صرف المعاشات، تتجدد تساؤلات ملايين المواطنين حول توافر السيولة، ومستوى الزحام داخل مكاتب البريد، ومصير المشكلات المرتبطة بـ"السيستم"، وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة القومية للبريد جاهزيتها الكاملة لصرف المستحقات، كاشفة عن خطة متكاملة لضمان انسيابية الخدمة وتخفيف التكدسات في مختلف المحافظات.

مصير المشكلات المرتبطة بـ"السيستم"

أكدت الهيئة القومية للبريد انتظام صرف المعاشات لجميع المستفيدين، مع توفير السيولة النقدية اللازمة داخل الفروع وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب تنفيذ إجراءات تنظيمية للحد من الزحام الذي يشهده بداية كل شهر.

وقال سيد طمان، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، إن الهيئة تخدم أكثر من 6 ملايين صاحب معاش، بينما يحرص نحو 4 ملايين مواطن على صرف مستحقاتهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر، وهو ما يؤدي إلى زيادة الكثافات داخل بعض الفروع.

قيمة المعاشات التي يتم صرفها خلال تلك الأيام تتراوح بين 10 و13 مليار جنيه

وأوضح أن قيمة المعاشات التي يتم صرفها خلال تلك الأيام تتراوح بين 10 و13 مليار جنيه، مؤكدًا أن الهيئة تواصل توفير جميع الإمكانات لضمان استمرار الخدمة دون معوقات.

المعاشات

وأشار إلى أن صرف المعاشات يتم من خلال شبكة تضم أكثر من 4700 مكتب بريد و3100 ماكينة صراف آلي منتشرة في أنحاء الجمهورية، مع تغذية الماكينات بالسيولة النقدية بصورة مستمرة، وفي بعض المواقع أكثر من مرة يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن الهيئة تعتمد على غرفة تحكم مركزية لمتابعة حركة العمل داخل الفروع لحظة بلحظة، مع الدفع بـ130 سيارة بريد متنقلة إلى المناطق الأعلى كثافة للمساهمة في تقليل الزحام وتيسير عمليات الصرف.

ووجه نائب رئيس الهيئة رسالة إلى أصحاب المعاشات، دعاهم فيها إلى عدم التزاحم خلال الأيام الأولى، موضحًا أن المعاشات أصبحت متاحة طوال الشهر، ويمكن صرفها في أي وقت من ماكينات البريد أو البنوك، دون التقيد بموعد محدد.

وحول الشكاوى المتعلقة ببقاء مبالغ بسيطة أو ما يُعرف بـ"الفكة" داخل الحسابات، أكد أن هذه الأموال تظل محفوظة بالكامل في حساب العميل، ولا يتم خصمها، كما تُحتسب عليها العوائد وفقًا للضوابط المعمول بها.

وفيما يخص أزمة "السيستم"، أوضح طمان أن عدد المتضررين بلغ نحو 45 ألف مواطن، وتم خلال الشهر الماضي صرف ما يقرب من 700 مليون جنيه لشريحة كبيرة منهم، فيما سيتم صرف مستحقات نحو 18 ألفًا و500 مستفيد متبقين مع بداية شهر أغسطس، مؤكدًا جاهزية الهيئة الكاملة لإنهاء الملف.

كما أشار إلى أن الهيئة تتولى شهريًا صرف مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" لنحو 700 ألف مستفيد بإجمالي 1.5 مليار جنيه، إلى جانب صرف نحو 18 مليار جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.

المعاشات القومية للبريد صرف المعاشات

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