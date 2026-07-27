عادل حقي : عمرو دياب ملوش زي .. ومحمد منير صوت مصر

كشف الموزع الموسيقي عادل حقي عن آرائه في عدد من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي في برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن MTI».

وأكد حقي أن عمرو دياب حالة فنية استثنائية، قائلاً: «ملوش زي»، مشيرًا إلى أن تامر حسني يمتلك شخصية فنية مختلفة تمامًا، وأن السينما أضافت إليه كثيرًا وجعلته يتألق بشكل أكبر على الشاشة.

وتحدث عن المقارنة المتكررة بين عمرو دياب ورامي صبري، موضحًا أن التشابه بينهما يقتصر على الملامح، وقال: «رامي صبري فنان وموسيقي ناجح، والتشابه الجسدي مع عمرو دياب ليس له أي دخل فيه، ولم يلجأ لعمليات تجميل مثلما يردد البعض».

رأيه في أنغام

وأشاد أيضًا بالنجمة أنغام، واصفًا إياها بأنها صاحبة صوت جميل وفنانة عظيمة، كما أثنى على لطيفة، مؤكدًا أنها نموذج للفنانة التي لا ينطفئ شغفها بالفن مهما مرت السنوات.

وعن مدحت صالح ومحمد الحلو وعلي الحجار، قال إنهم من أصحاب المواهب الكبيرة الذين حافظوا على أصالة الغناء العربي، معتبرًا أن تمسكهم بالطابع الكلاسيكي جعلهم أقل مواكبة للموضة، لكنه لم يؤثر على قيمتهم الفنية أو نجاح حفلاتهم، مضيفًا أنه يختار مدحت صالح لتقديم أغنية «هيت» في عام 2027.

واختتم حديثه بالإشادة بالفنان حميد الشاعري، واصفًا إياه بصديق العمر وصاحب طفرة حقيقية في صناعة الموسيقى، كما أكد أن محمد منير هو «صوت مصر الحقيقي»، بينما وصف أصالة بأنها فنانة قوية وصاحبة صوت استثنائي، تجمعه بها صداقة شخصية.