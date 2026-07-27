حمدي يوسف يكشف عن تفاصيل مسلسل ميت رهينة

يستعد المنتج والسيناريست حمدي يوسف لعقد مؤتمر صحفي موسع بموقع تصوير مسلسل "ميت رهينة" داخل هابي سويت كمارا، بحضور نخبة من كبار الإعلاميين والصحفيين، للإعلان عن تفاصيل مشروعه الدرامي الجديد، وخطته الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

ويكشف حمدي يوسف خلال المؤتمر عن رؤية العمل، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الوطنية والمجتمعية، ويهدف إلى تعزيز الوعي الوطني من خلال دراما تحمل رسائل إنسانية وتوعوية، وتناقش عددًا من القضايا التي تمس المجتمع.

وحرص حمدي يوسف على توجيه الشكر إلى الدكتور أحمد الكمار رئيس مجلس إدارة هابي سويت، والنائبين مصطفى الكمار ومدحت الكمار، ومحمود الكمار ومحمد الكمار، تقديرًا لجهودهم ودعمهم ورعايتهم للأعمال الفنية الهادفة، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تقديم إنتاجات تليق بالجمهور المصري والعربي.

مسلسل ميت رهينة

ويحمل المسلسل اسم "ميت رهينة"، وهو من تأليف الدكتور محمد عبد السلام، وإخراج محمد خضري، ويأتي ضمن خطة تستهدف تقديم أعمال درامية تجمع بين التشويق والرسائل الوطنية والمجتمعية، في إطار يعكس أهمية الفن كأحد أدوات التوعية وبناء الوعي.