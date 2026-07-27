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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

منال عوض: خصم 50% على تراخيص المحال العامة وتسعيرة موحدة لسرع المتر في المحافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم تقديم تسهيلات مالية للمواطنين  للحصول على ترخيص المحال العامة حيث تم خصم 50% من جميع الجهات لتشجيع المواطنين  على تقديم الترخيص.

وأشارت إلى أنه خطوات الحصول على ترخيص المحال العام عبر منصة مصر الرقمية تشمل تقديم الطلب عبر المنصة وسداد الرسوم الموحدة على كل المحافظات والحصول على تصريح مؤقت للتيسير على المواطنين و مباشرة النشاط وموافقة الجهات المحددة بمدة شهر وأخيرا الحصول على الترخيص النهائي.

وأشارت منال عوض،  الحصول على ترخيص اصبح سهلا للتيسير على المواطنين، حيث تم توحيد سعر المتر في المحافظات ويمكن للمواطن صاحب المحال أن يمارس نشاطه منذ بدء تقديم أوراق طلب الترخيص الى ان يصدر بعد ٣ شهور كحد اقصى.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأثنين،  بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، أنه المواطن يستطيع ان يقدم على الترخيص بالبطاقة وسند الملكية ثم يمارس نشاطه لحين إتمام باقي الإجراءات. 

وأشارت الوزيرة إلى أنه المنصة الرقمية تتيح للمواطن تتبع الطلب لأول مرة وتحدد فترة زمنية محددة لكل جهة لإرسال موقفها من الترخيص  وتتيح الدفع الإلكتروني .


وتم اطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية بحضور والمهندس رأفت هندي  وزير الاتصالات وأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وممثلين عن وزارة التخطيط.


وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق اصدار تراخيص المحال على منصة مصر الرقمية وسط تسهيلات كبيرة  ومنظومة رقمية موحدة وتسهيلات غير مسبوقة تقدمها الدولة للمواطنين أصحاب المحال العامة 
لتسريع بيئة الاستثمار وحوكمة الإجراءات  وذلك بالتعاون مع وزارت التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضافت الوزيرة رؤية المنصة تبسيط الإجراءات وتسير بسهولة كبيرة على المواطنين،  وحرصت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على وضع منظومة تعتمد على التحول الرقمي وتساعد المواطنين في سرعة الإنجاز في التقديم والتحصيل والدفع والحصول على الترخيص .

منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترخيص المحال العامة خصم 50 خطوات الحصول على ترخيص المحال

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