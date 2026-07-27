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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثارتها البلوجر إسراء الجمل ، بعد أن قامت بعمل لايف منذ ساعات على فيس بوك ، عبرت خلاله عن سعادتها واحتفالها بنجاح ابنها في نتيجة الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أنها "جابت النتيجة" قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، مما أثار غضب و قلق أسر طلاب باقي طلاب الثانوية العامة في باقي محافظات الجمهورية .

وبعد حالة الجدل التي أثيرت ، اضطرت البلوجر لتوضيح موقفها في منشور أعلنت خلاله مسح الفيديو وقالت : طبعا بشكر الناس المحترمة اللي فرحت لما نزلت الفيديو واحتفلت بنجاح ابني ، أنا من امبارح زي امهات كتير هاتجنن على النتيجة لدرجة دخلت على التيك توك لقيت لايفات بتجيب النتيجة دخلت زي زي أي حد  اكتبلهم كومنتات وابعتلهم ورد عشان يشوفو لي نتيجة ابني ومعرفتش الصبح ابني صحاني علي  اصحي يا ماما انا نجحت  ، قولت له إزاي وريني قالي صحبي بعتلي اللينك وهو كمان نجح ، وفتحنا اللينك وحطينا رقم الجلوس وطلعت النتيجة  ، ومكنش مني غير بتنطط وبعيط من الفرح وطبعا دا لانه ابني البكري ونجاحه يعني نجاحي.

May be an image of ‎ticket stub, phone and ‎text that says '‎12:50 ก natiga2026.xyz/index.php 으이 + 5 عمر شعبة اديي النهايه العظمى الدرجة المادة المواد الرئيسية تضاف) (للمجموع 80 58.0 60 اللفة العريية 53.0 60 اللفة الإنجليزية 56.5 60 الجفرا 47.0 60 التاريخ 42,5 الإحصاء 25 مواد 20.0 25 التربية الدينية 14.0 25 التربية الوطنية 18.5 اللفة الاجنيية الثائية 80.3% 320 257. المجموع الكلي جيد 17 تاریخ :الاستعلام: /2026 O وقت :الاستعلام: 09:11 AM وزارة القربیة والتعليم 2026 طباعة النتيجة جميع الحقوق محفوظة والتظليم انضم لحجمو عه التیلیجرام‎'‎‎

وزي أي أم كنت مفلوقة عياط من الفرح وقعدت اتصل بصحابي اقولهم عمر نجح  ، وعملت الفيديو اتباهى بنجاح ابني اللي فرحكم كلكم وقعدتوا تدعولي وتهنوني فيه ، وصحابي اللي ولادهم ف ثانويه بعد ما نزلت الفيديو طلبوا مني اللينك وادتهلهم وقالولي واقع مبيفتحش ، رحت مصورة لهم نتيجة عمر اللي متوضحه في الصورة بالوقت اهو

بعدها بكذا ساعة المستر بتاع ابني كلمه وقاله مامتك بتحتفل في فيديو جبتوا النتيجة ازاي ، رد عمر وقاله اللينك الفلاني قاله يا عمر اعتقد دا فيك .، دخلت سالت كذا حد واخد مني اللينك هل فتح معاكم منهم قالي اه فتح وطلعلي نتيجه فعلا ومنهم قالي لسه واقع قلتلهم بيقولو مفبرك ، وبعدها مسحت الفيديو لأني مابقتش واثقه من النتيجة صح ولا لاء 

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ماذا قالت التعليم ؟

من جانبه نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 لأي طالب في مصر .

وحذر المصدر -في تصريح خاص لموقع صدى البلد - من أي منشورات أو روابط أو جروبات وهمية تزعم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 لن يتم إلا بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال ساعات .

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