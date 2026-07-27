ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟.. فوائد مذهلة

البيض المسلوق كنز غني بالعناصر الغذائيّة، فهو غني بالبروتينات وبالتالي الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات “أ” A و”دي”D و”إي”E و”ك”K و”بي2″ B2 ، والعناصر المعدنية والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، والمعروف عن البيض أنه من الأطعمة التي تكبح الجوع وبالتالي هو حليف للتخسيس.

فوائد البيض المسلوق

1. هو غذاءًا متكاملًا بإمتياز ينقصه فيتامين C فقط

2. تحسين صحة الدماغ

تناول البيض يؤدي إلى تحسين وظائف الدماغ بصورة جيدة، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكولين التي تعمل على تخفيف التهابات الدماغ، وخاصة الالتهابات التي لها علاقة بمرض الزهايمر.

3. منع فقر الدم

4 تقوية العظام

البيض يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والذي يلعب دورًا أساسيًا في تكثيف أنسجة العظام ويقوّي من تلاحمها، وبالتالي فهو يعالج مشكلة ترقق العظام وضعفها،

5. تعزيز صحة الجلد

البيض المسلوق يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وهذه المواد تعمل على معادلة الجذور الحرة بالجسم وبالتالي فهي تساعد على المحافظة على صحة الجلد والحصول على جلد صحي وبشرة نضرة وصحية.

6 بناء العضلات

يعد البيض المسلوق من المصادر الجيدة للبروتينات، وهو من المأكولات المشبعة ذات قيمة غذائية عالية

7 تنظيم الكوليسترول

يوفر البيض المسلوق نوعين من الدهون الجيدة والمعروفة بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون الجيدة المشبعة،

8. تحسين الرؤية

يحتوي بياض البيض على مادة اللوتين وهي مفيدة للغاية في منع الضمور البقعي والحد من خطر إعتام عدسة العين النامية.

9. خسارة الوزن

أن تناول بيضة على الإفطار يساعد الأشخاص على الشعور بالإمتلاء لفترات طويلة، ويقلل من مقدار الطعام الذي يتناولونه أثناء اليوم، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض ملحوظ في كتلة الجسم ومحيط الخصر.

المصدر هيلثي لايف

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