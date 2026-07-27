محافظ الدقهلية يتفقد أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات وحالات البناء بطلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال اللجنة التي كان قد كلف بتشكيلها أول أمس، لفحص ومراجعة ملفات تراخيص البناء الصادرة بمدينة طلخا، والتدقيق في كافة الاشتراطات الهندسية والإجراءات القانونية المتبعة.

وكان المحافظ قد أصدر توجيها بتشكيل اللجنة تضم السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري إدارات الشؤون الهندسية والقانونية والمالية، والمكتب الفني، والمتغيرات المكانية، والتصالح، وذلك لتولي المهام التالية:

· مراجعة كافة تراخيص البناء الصادرة وإجراءاتها، وفحص ملفات المتغيرات المكانية وطلبات التصالح بمركز ومدينة طلخا.

· حصر جميع العقارات القائمة، وتقييم أوضاعها الإنشائية والقانونية.

· تحديد المخالفات بدقة، مع نسب المسؤوليات لكل طرف وفقاً للقانون.

· إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفات البناء إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وشدد المحافظ على ضرورة انعقاد اللجنة بصفة يومية ومستمرة، دون انقطاع، لحين الانتهاء من فحص جميع الملفات، مع الالتزام برفع تقرير يومي إليه شخصياً بنتيجة الأعمال أولاً بأول.

وضمت اللجنة: اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب محمد عبد الباقي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ياسر الغريب مدير عام الشؤون القانونية، والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشؤون الهندسية، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني لمكتب المحافظ، والمهندسة مروة رضوان مدير إدارة المتغيرات المكانية، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والمهندسة منى فتحي وكيل المكتب الفني لمكتب المحافظ، وذلك بحضور اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا.