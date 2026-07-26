محافظ الدقهلية يتفقد عقارات بطلخا ويشدد على مخالفات البناء

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، شوارع مدينة طلخا، عددا من العقارات، في جولة ميدانية هدفت إلى التحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالبناء، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة لشروط الترخيص، ووجود رخص البناء المطلوبة، رافقه الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، واللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا.

وشدد المحافظ على أن الدولة تتبنى موقفاً حازماً تجاه أي مخالفات بناء أو تعديات، سواء وقعت داخل الحيز العمراني أو على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن التهاون في هذا الملف غير وارد، ولن يسمح بأي تجاوزات، أو بناء دون استخراج رخصة من الجهة الإدارية المختصة.

وأضاف مرزوق أن المتابعة المستمرة لأعمال البناء ستكون سمة المرحلة المقبلة، مع التعامل الفوري مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي، وإزالتها في مهدها، وأشار إلى ضرورة التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأوضح المحافظ بشكل حاسم أن أي تقاعس أو إهمال من المسؤولين تجاه رصد المخالفات أو التعامل معها سيكون محل محاسبة صارمة، مشدداً على إحالة جميع الأطراف المتورطة في أي مخالفة بناء سواء بتجاوز شروط الترخيص أو بالبناء دون ترخيص إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.