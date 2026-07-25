إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين بالجمالية بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أمام إسعاف الجمالية بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام إسعاف الجمالية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: مؤمن عصام محمد بكر، 19 عاما ، باشتباه كسر بالضلوع، وعاطف السعيد عبد العاطي، 16 عاما ، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وزياد هشام عيد، 18 عاما ، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشعبان ناجي أمين، 22 عاما ، مصابًا بنزيف بالمخ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.