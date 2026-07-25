حزن بقرية دهمشا بالشرقية عقب تشييع جثمان شاب لقي مصرعه قبل زفافه بأيام

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية دهمشا التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية وذلك عقب تشييع جثمان الشاب أحمد عبد السلام، الذي لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل مصرف بطريق ميت معلا، وذلك قبل موعد زفافه بنحو 20 يوما، وسط دعوات الأهالي والأصدقاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

اكد أهالي قرية دهمشا أن الشاب الفقيد كان يستعد للاحتفال بزفافه الشهر المقبل إلا أن القدر لم يمهله، حيث فارق الحياة في الحادث الذي أسفر أيضا عن وفاة الزوجين سارة عيد صالح، 30 عاما، وزوجها أحمد جمال عودة، 47 عاما، وإصابة شخص آخر بكدمات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق بقيادة العقيد هاني خريبة مأمور مركز شرطة مشتول السوق بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل مصرف بالطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة بقيادة الرائد محمد شعبان رئيس مباحث مركز الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة 3 أشخاص في موقع الحادث، وهما كل من " سارة عيد صالح " 30 سنة ربة منزل، وزوجها " أحمد جمال عودة" 47 عاما عامل، و" أحمد عبد السلام " 25 عاما مقيم دهمشة، وإصابة شخص آخر بكدمات.

وتمكنت قوات الإنقاذ والأجهزة المعنية من انتشال السيارة والضحايا، فيما تم نقل الجثامين إلى مستشفى مشتول تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال المناظرة

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.