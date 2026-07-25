قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يربك الأهلي.. مواجهة كامب نو تهدد بداية الدوري
الغموض يسيطر.. إمام عاشور يحدد مصير بن رمضان في الأهلي
قبل انقطاع الكهرباء.. 5 خطوات تحمي أجهزتك الإلكترونية من تلف مفاجئ
اتفاق أم مواجهة مفتوحة؟.. إلى أين يقود ترامب الصراع مع إيران؟
حزن بقرية دهمشا بالشرقية عقب تشييع جثمان شاب لقي مصرعه قبل زفافه بأيام
مهاجم الأهلي الجديد تحت منظار حسام حسن قبل أمم إفريقيا
لضمان مقعدك بالجامعة.. استمرار تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 2026
أكبر صدمة فى حياتي.. جورج وسوف: فقدان وديع كسرني.. وربنا جبر بخاطري بحفيدي
الزمالك فى دورى الأبطال والأهلي بـ الكونفدرالية.. اتحاد الكرة يعتمد أوراق 4 أندية مصرية
الأرصاد : جنوب البلاد يتأثر بالرمال المثارة والأتربة المنقولة من السودان
وزير الخارجية السوري: عودة 3.5 مليون مواطن ونتعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية
عدم قبول دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في اتهامه بالسب والقذف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حزن بقرية دهمشا بالشرقية عقب تشييع جثمان شاب لقي مصرعه قبل زفافه بأيام

الفقيد
الفقيد
محمد الطحاوي

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية دهمشا التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية وذلك عقب تشييع جثمان الشاب أحمد عبد السلام، الذي لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل مصرف بطريق ميت معلا، وذلك قبل موعد زفافه بنحو 20 يوما، وسط دعوات الأهالي والأصدقاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

اكد أهالي قرية دهمشا أن الشاب الفقيد كان يستعد للاحتفال بزفافه الشهر المقبل إلا أن القدر لم يمهله، حيث فارق الحياة في الحادث الذي أسفر أيضا عن وفاة الزوجين سارة عيد صالح، 30 عاما، وزوجها أحمد جمال عودة، 47 عاما، وإصابة شخص آخر بكدمات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق بقيادة العقيد هاني خريبة مأمور مركز شرطة مشتول السوق بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل مصرف بالطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة بقيادة الرائد محمد شعبان رئيس مباحث مركز الشرطة  وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة 3 أشخاص في موقع الحادث، وهما كل من  " سارة عيد صالح " 30 سنة ربة منزل، وزوجها " أحمد جمال عودة" 47 عاما عامل، و" أحمد عبد السلام " 25 عاما مقيم دهمشة، وإصابة شخص آخر بكدمات.

وتمكنت قوات الإنقاذ والأجهزة المعنية من انتشال السيارة والضحايا، فيما تم نقل الجثامين إلى مستشفى مشتول تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال المناظرة 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

مشتول السوق الشرقية بمحافظة الشرقية انقلاب سيارة ملاكى قرية دهمشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الطقس

ارتفاع مؤقت في الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع الطقس وتحذر المصطافين

ترشيحاتنا

ارشيفيه

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين بالجمالية بالدقهلية

الشاب الغريق

وسط حالة من الحزن.. استمرار محاولات البحث عن جثمان شاب بالقنطرة بعد غرقه بشواطئ بورسعيد

مجلس الدولة

الإدارية العليا: الخطأ المالي في تسوية الأجور لا يسقط بالتقادم

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

فيديو

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد