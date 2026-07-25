تموين الشرقية: 18 محضرا ضد أصحاب محطات وقود لتجميعهم مواد بترولية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور التلاعب بالمواد البترولية والسلع، حفاظًا على حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.

من جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية شنت حملات تموينية مكبرة على مدار شهر يونيو بدائرة مرا كز (الإبراهيمية ،مشتول السوق، أبوكبير، بلبيس، فاقوس )برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، وأسفرت الحملة عن تحرير (١٨) محاضر.

واشار الي أن تلك المحاضر شملت تجميع (١١ ألف و٣٢٦ لتر) سولار و(٦ آلاف و ٤٦٢ لتر) بنزين ٩٢ ، (٢٠ ألف و ٢٢٩ لتر) بنزين ٨٠ بالمخالفة بمحطات تموين سيارات وضبط (٤) أسطوانات بوتاجاز منزلية سعة ١٢،٥ لتر مملؤة بالغاز بدون مستندات دالة على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.