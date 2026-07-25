الامن يفحص وفاة طالبة في ظروف غامضة بالمنوفية

شهدت مدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية حالة من الحزن بعد وفـاة طالبة تبلغ من العمر 15 عاماً، وعند وصول رجال الإسعاف شهدوا آثار كدمات متفرقة بالجسم أثارت شكوك الأجهزة الأمنية واستدعت طلب تشريح الجثمان.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً يفيد بتعرض طالبة تدعى ملك محمد في الصف الأول الثانوي، لغيبوبة سكر داخل منزلها بمدينة الباجور، وعلى الفور، قام أفراد الأسرة بالاتصال بمرفق الإسعاف لسرعة نقلها إلى المستشفى لإنقاذها، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها أو تلقي الإسعافات اللازمة.

وعند وصول طاقم الإسعاف وفريق المعاينة، لوحظ وجود آثار كدمات متفرقة على جسد المتوفاة، مما دفع طاقم الإسعاف إلى إبلاغ الجهات الشرعية والأمنية طبقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه الظروف المشتبه فيها.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وأمرت النيابة العامة بنقل الفتاة إلى مستشفى الباجور ومن بعدها إلى شبين الكوم لتشريح الجثمان ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الوفاة، أم أن الكدمات في وقت سابق ، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنجاز التحريات حول الواقعة وملابساتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث