حسن سلامة: وعي الشباب خط الدفاع الأول لمواجهة الأفكار المتطرفة ودعم مسيرة التنمية

شدد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، على أهمية استمرار جهود التوعية عبر مختلف المنصات، سواء من خلال الإعلام أو الدراما أو وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بناء وعي الشباب يمثل أحد أهم عوامل مواجهة الأفكار المتطرفة والتصدي لمحاولات إعادة تقديم الجماعة بصورة تختلف عن التجربة التي عاشها المجتمع.

الوعي الوطني لدى المواطنين

وأوضح سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية الحياة، أن تعزيز الوعي الوطني لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب، يعد ركيزة أساسية للحفاظ على تماسك المجتمع وحماية مكتسبات الدولة، مشيرًا إلى أن الوعي يمثل عنصرًا رئيسيًا في مواجهة أي محاولات للتأثير على الرأي العام أو نشر أفكار تهدد الاستقرار.

عوامل قوة الدولة

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحفاظ على حالة الاستقرار ودعم مسار التنمية يمثلان من أهم عوامل قوة الدولة، مؤكدًا أن استمرار جهود البناء والتنمية يرتبط بوجود مجتمع واعٍ قادر على حماية إنجازاته وتعزيز مسيرته المستقبلية.