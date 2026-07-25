حسام الخولي: مواقف الإخوان كشفت أولويات الجماعة.. وتوعية الشباب ضرورة لحماية الوعي الوطني

أكد النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن مواقف جماعة الإخوان خلال السنوات الماضية كشفت طبيعة توجهاتها، مشيرًا إلى أن بعض ممارساتها عكست تقديم مصلحة التنظيم على حساب الانتماء الوطني.

مواقف الجماعة تجاه عدد

وأوضح الخولي أن ما وصفه بمواقف الجماعة تجاه عدد من القضايا، ومنها ما يتعلق بعلاقاتها الخارجية، أصبح واضحًا للرأي العام، مؤكدًا أن التجربة العملية ساهمت في كشف أسلوب الجماعة وطريقة تعاملها مع الملفات المختلفة.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن من عاصر فترة وجود الجماعة في المشهد السياسي يستطيع تقييم تجربتها، لافتًا إلى أهمية نقل هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة التي لم تعايش تلك الأحداث.

مواجهة الأفكار المتطرفة

وشدد الخولي على أن مواجهة الأفكار المتطرفة مسؤولية مشتركة بين الأحزاب ووسائل الإعلام والدراما ومختلف مؤسسات المجتمع، مؤكدًا ضرورة استمرار جهود التوعية وتعزيز قيم الانتماء الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وعي المجتمع يتطلب التذكير بالتجارب السابقة وترسيخ المعرفة لدى الشباب، بما يسهم في التصدي لمحاولات نشر الأفكار المتطرفة والحفاظ على استقرار المجتمع.