الصين وقيرغيزستان تؤكدان تعزيز الشراكة وتسريع مشروع السكة الحديدية الثلاثية

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره القيرغيزي جينبيك كولوباييف، خلال محادثات أجرياها اليوم السبت، عزمهما تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية.

وقال وانج إن العلاقات بين البلدين تشهد أفضل مراحلها بفضل التوجيهات الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس القيرغيزي صادر جاباروف، داعيًا إلى تسريع تنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، وتطوير المعابر الحدودية، وتعزيز التعاون في الزراعة والطاقة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع استمرار تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في قيرغيزستان.

كما جدد وانج دعم بلاده لقيرغيزستان في حماية سيادتها ومصالحها التنموية، مشيدًا بمواقفها المؤيدة للصين بشأن قضايا تايوان وشينجيانج وحقوق الإنسان، ورحب بانضمامها إلى المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والمنظمة الدولية للوساطة.

من جانبه، أكد كولوباييف التزام بلاده بمبدأ "الصين الواحدة"، مشيدًا بالدعم الصيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في قيرغيزستان، ومؤكدًا استعداد بلاده لتعميق التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وتسريع تنفيذ مشروع السكك الحديدية الثلاثي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصينية.

وعقب المحادثات، وقع كولوباييف، بحضور وانج، اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة، كما شارك الوزيران في مراسم إعادة افتتاح القنصلية العامة الصينية في مدينة أوش.