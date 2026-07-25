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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات ميدانية بمركز ومدينة أسوان لتحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تم تنفيذ سلسلة من الحملات الميدانية المكثفة على مدار الأسبوع داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

استهدفت رفع كفاءة منظومة النظافة، وصيانة المرافق العامة ، وإزالة التعديات والإشغالات ، ودعم الخدمات الصحية والرقابية بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة لها وذلك وسط متابعة من نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء القرى والأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية .

جهود متواصلة 

شهدت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان تنفيذ أعمال النظافة اليومية بقرى غرب أسوان والكوبانية التابعة، إلى جانب أعمال صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء، فضلاً عن متابعة تنفيذ البرنامج التدريبى للحرف اليدوية بجمعية نجع الغلالاب، فى إطار دعم المشروعات الصغيرة وتنمية مهارات الشباب .

وفى قرية أبو الريش بحرى، تمت متابعة أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية الخطارة، بالتوازى مع تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء بمناطق نجع الشيمة، والشيخ على، والشلباب، والخطارة، بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وواصلت الوحدة المحلية بقرى وادى كركر أعمال النظافة اليومية وتفريغ صناديق القمامة، إلى جانب متابعة إصلاح بعض كسورات مياه الشرب بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان إستمرار تقديم الخدمة بكفاءة.

إزالة تعديات ورفع إشغالات بالأحياء

وفى نطاق حي شرق المدينة، تم إزالة حالة تعدٍ فى المهد بمنطقة الصداقة القديمة على مساحة 30 مترًا مربعًا، مع إستمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة تفتيش على الأغذية بمنطقة الحصايا بمشاركة مديرية الطب البيطرى، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفى حي جنوب المدينة، نجحت الأجهزة التنفيذية فى إزالة حالة تعدٍ على مبنى فى المهد بمنطقة عزبة العسكر بمساحة 240 مترًا مربعًا، كما تم إستكمال أعمال تركيب كشافات الإنارة بعدد من الشوارع لتحسين مستوى الإضاءة.

وفي حى الصداقة الجديدة، فقد تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات، مع متابعة تركيب كشافات الإنارة بالطريق الرئيسى، إلى جانب تنفيذ حملة لرفع الإشغالات أسفرت عن إزالة 24 إشغال طريق لتحقيق السيولة المرورية وإعادة الإنضباط بالشوارع.

وفى حي غرب المدينة، تم تنفيذ أعمال صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء بمنطقة شرق البندر، مع مواصلة حملات رفع الإشغالات بعدد من المناطق بما يسهم فى تحسين الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إستمرار تنفيذ الحملات الميدانية بمختلف الأحياء والقرى بصورة دورية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، بما يحقق سرعة الإستجابة لمطالب المواطنين، ويرفع كفاءة المرافق والخدمات، ويعزز جهود المحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، على مدار الأسبوع، تنفيذ حملات ميدانية شاملة شملت أعمال النظافة، وصيانة شبكات الإنارة، وإصلاح المرافق، وإزالة التعديات والإشغالات، ومتابعة القوافل الطبية والحملات الرقابية، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضارى بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة لها.

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