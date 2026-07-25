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القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني: سيطرنا مع الجيش على مدينة بارا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني: سيطرنا مع الجيش على مدينة بارا

الجيش السوداني
الجيش السوداني
القسم الخارجي

أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني أنها تمكنت، بالتنسيق مع القوات المسلحة، من السيطرة على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان، في تطور ميداني جديد يعكس تصاعد المعارك في إقليم كردفان، الذي تحول خلال الأشهر الأخيرة إلى إحدى أبرز جبهات القتال في الحرب السودانية.

وقالت مصادر في القوات المشتركة، في تصريحات لقناة العربية، إن قواتها شاركت إلى جانب الجيش السوداني في العمليات العسكرية التي انتهت، وفق روايتها، باستعادة السيطرة على المدينة من قوات الدعم السريع.

وتكتسب بارا أهمية استراتيجية بسبب موقعها في شمال كردفان، وقربها من مدينة الأبيض، عاصمة الولاية، فضلًا عن موقعها على طرق تربط مناطق وسط السودان بغرب البلاد. ولذلك شكلت المدينة خلال الحرب نقطة تنافس عسكري متكرر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتشير تقارير سابقة إلى أن السيطرة على بارا شهدت تغيرات متكررة خلال الحرب. 

في سبتمبر 2025، أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوداني والقوة المشتركة استعادا المدينة من قوات الدعم السريع، قبل أن تعلن قوات الدعم السريع لاحقًا استعادة السيطرة عليها في مارس 2026.

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت تتركز فيه العمليات العسكرية بشكل متزايد في إقليم كردفان، بعد تغير خريطة السيطرة في مناطق أخرى من السودان. ووفق تقييم حديث للحكومة البريطانية، فإن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انتقل بدرجة أكبر إلى منطقة كردفان، فيما يسيطر الطرفان على مناطق نفوذ منفصلة، مع احتفاظ الجيش بالسيطرة على أكثر من نصف مساحة البلاد بحسب التقييم.

وتبرز أهمية بارا عسكريًا باعتبارها جزءًا من محور العمليات في شمال كردفان، حيث يمثل التقدم فيها عاملًا مؤثرًا في خطوط الإمداد والتحرك العسكري حول مدينة الأبيض. كما أن موقعها يجعلها نقطة مهمة في الصراع على طرق الحركة بين وسط السودان وغربه.

ومع أهمية الإعلان، تبقى التطورات الميدانية في السودان بحاجة إلى تدقيق مستقل، إذ تتكرر البيانات المتضاربة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن السيطرة على المدن والمناطق الاستراتيجية.

كما أن الوصول المحدود إلى مناطق القتال يجعل التحقق المستقل والفوري من المعلومات أمرًا صعبًا.

وكانت تقارير سابقة قد وثقت بالفعل تغير السيطرة على بارا أكثر من مرة، ما يجعل من الضروري التعامل مع الإعلان الحالي باعتباره تأكيدًا صادرًا عن القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني إلى حين صدور تأكيد مستقل من مصادر ميدانية أو جهات دولية موثوقة.

يمثل إعلان القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني السيطرة على بارا تطورًا ميدانيًا مهمًا في معارك كردفان، إذا ما تأكدت السيطرة على الأرض. 

وتبرز أهمية الحدث من موقع المدينة الاستراتيجي، فيما يبقى مستقبل السيطرة عليها مرتبطًا بتطورات المعارك في شمال كردفان وقدرة أي طرف على تثبيت وجوده العسكري وتأمين خطوط الإمداد.
 

القوات المشتركة للحركات المسلحة الجيش السوداني كردفان إقليم كردفان الحرب السودانية

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