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الثانية على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: أحلم بأن أصبح عضو هيئة تدريس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الثانية على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: أحلم بأن أصبح عضو هيئة تدريس

الثانية على الجمهورية للثانوية الأزهرية
الثانية على الجمهورية للثانوية الأزهرية
أحمد بسيوني

حصدت الطالبة خديجة محمد أحمد عبد اللطيف، ابنة محافظة الإسكندرية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي، بعد حصولها على مجموع 98.47%، مؤكدة أن تفوقها جاء نتيجة سنوات من الاجتهاد والالتزام، إلى جانب الدعم النفسي الكبير الذي وفرته لها أسرتها طوال مشوارها الدراسي.

وقالت خديجة، في تصريحات خاصة، إن من أسعد لحظات حياتها كانت تلقيها اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئتها بتفوقها، مؤكدة أن هذه اللفتة كان لها أثر بالغ في نفسها وأسرتها.

وأوضحت أنها اعتادت تحقيق مراكز متقدمة منذ المراحل الدراسية الأولى، حيث سبق أن حصلت على المركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية في الشهادة الإعدادية، وهو ما منحها دافعًا للاستمرار في رحلة التفوق حتى الوصول إلى المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن أسرتها لم تمارس عليها أي ضغوط خلال فترة الدراسة، بل حرصت على توفير أجواء هادئة ودعم نفسي مستمر، مؤكدة أن هذا كان أحد أهم أسباب نجاحها، إلى جانب تنظيم وقت المذاكرة والاعتماد على الاجتهاد والتوكل على الله.

وأشارت إلى أنها كانت تتمنى تحقيق مجموع أعلى، إلا أنها استقبلت النتيجة بالحمد والرضا، خاصة أن الفارق بينها وبين صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية كان بسيطًا للغاية، معربة عن فخرها بما حققته.

وكشفت الطالبة أن اختيارها للقسم الأدبي جاء بالتوافق مع أسرتها وميولها الشخصية، مؤكدة أنها تطمح إلى الالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية، وتحقيق حلمها بأن تصبح عضو هيئة تدريس في الجامعة.

من جانبه، أكد محمد أحمد عبد اللطيف، والد الطالبة، أن ابنته اعتادت التفوق منذ سنوات الدراسة الأولى، وكانت دائمًا ضمن أوائل دفعتها، مشيرًا إلى أن الأسرة حرصت على تقديم الدعم النفسي لها دون ممارسة أي ضغوط، إيمانًا بأن الاستقرار النفسي يمثل أحد أهم عوامل النجاح.

وأوضح أن ابنته اتبعت خطة مذاكرة منظمة اعتمدت على تقسيم المناهج، والانتهاء من كل فصل أولًا بأول، ثم مراجعة نماذج الامتحانات وحل أسئلة الأعوام السابقة، إلى جانب التدريب على الأسئلة غير التقليدية، مؤكدًا أنها كانت ترى أن الامتحانات الصعبة تمنح الطالب المجتهد فرصة حقيقية لإثبات تفوقه.

وأضاف أن الأسرة استقبلت نتيجة الثانوية الأزهرية بكل فخر ورضا، لافتًا إلى أن تلقي اتصال هاتفي من فضيلة الإمام الأكبر لتهنئة ابنته بالتفوق كان مصدر سعادة كبيرة لجميع أفراد الأسرة.

ووجّه والد الطالبة رسالة إلى أولياء الأمور، دعاهم فيها إلى عدم ممارسة ضغوط نفسية على أبنائهم خلال سنوات الدراسة، مؤكدًا أن الثانوية العامة أو الأزهرية ليست نهاية الطريق، وأن النجاح الحقيقي لا يقاس بالمجموع فقط، بل بالاجتهاد والاستمرار في تحقيق الطموح، مشددًا على أهمية توفير الدعم والاحتواء للأبناء في هذه المرحلة العمرية.

الثانوية الأزهرية الثانية على الجمهورية بالإسكندرية شيخ الأزهر احمد الطيب

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