الاستخبارات الألمانية تحذر من انتشار جماعات يمينية متطرفة تستهدف الشباب

حذرت الهيئة الاتحادية الألمانية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) من تزايد انتشار ما يعرف بـ"الأندية النشطة" اليمينية المتطرفة في أنحاء البلاد، معتبرة أنها تمثل بوابة لاستقطاب الشباب ونشر الفكر المتطرف.

وجاء التحذير، الذي نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" اليوم /السبت/، بعد أن رصدت الهيئة تأسيس عدد من هذه الجماعات في ألمانيا منذ مطلع عام 2024.

ووفقًا للهيئة، نشأت هذه الجماعات في الولايات المتحدة قبل أن تنتشر خلال السنوات الأخيرة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وتستهدف بشكل رئيسي الشباب البيض، من خلال نقلهم من العزلة عبر الإنترنت إلى التواصل المباشر والأنشطة الجماعية.

وأضافت أن هذه المجموعات، التي تتخذ من التدريب البدني والقتالي وسيلة للتجنيد، تُستخدم كمدخل لغرس الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة لدى أعضائها، وإعدادهم لما يصفه منظموها بـ"حرب عرقية قادمة".

وأكدت الهيئة أنها تراقب هذه الجماعات عن كثب، ولديها معلومات عن أشخاص مرتبطين بها، كما رصدت صلات واضحة بينها وبين أحزاب يمينية متطرفة.

وأشار فرع الهيئة في ولاية بافاريا إلى أن باتريك شرودر، القيادي في حزب "الوطن" اليميني المتطرف (المعروف سابقًا باسم الحزب الوطني الديمقراطي الألماني)، لعب دورًا رئيسيًا في وضع "خارطة طريق" لإنشاء شبكة واسعة من هذه الجماعات ذات التوجهات المتطرفة في مختلف أنحاء ألمانيا.

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أن هناك 22 جماعة من هذا النوع في ألمانيا، بينما أوضحت الهيئة أنه لا يزال من غير الواضح عدد الجماعات التي تنشط فعليًا على أرض الواقع، مقارنة بتلك التي يقتصر وجودها على الإنترنت.