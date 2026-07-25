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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطيران الأردني: تعديلات الرحلات مرتبطة بدول المقصد.. واستمرار تعليقها إلى الكويت

الطيران الأردني:
الطيران الأردني:
أ ش أ

أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية أن التعديلات التي طرأت مؤخرًا على جداول بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى عدد من دول الخليج ترتبط بالإجراءات التشغيلية والاحترازية التي تتخذها دول المقصد، ولا علاقة لها بالأجواء أو المطارات الأردنية، مشددة على أن الأجواء في المملكة آمنة بالكامل، وأن حركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية دون أي قيود.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات- في تصريح-: "إن جميع القرارات الخاصة بتنظيم الرحلات الجوية تخضع لمراجعات دقيقة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة وأمن حركة الطيران".

وأوضح أن آخر المستجدات التشغيلية في دول الخليج تشير إلى استمرار تعليق الرحلات الجوية إلى الكويت بشكل مؤقت كإجراء احترازي يستند إلى التقييمات الأمنية الحالية، لتكون الكويت الوجهة الخليجية الوحيدة التي ما زال يشملها قرار التعليق.

وأضاف أن البحرين استأنفت حركة الطيران وعادت الرحلات إلى طبيعتها بعد انتهاء تعليق مؤقت استمر 3 أيام، بينما تواصل الإمارات وقطر تشغيل رحلاتهما الجوية وفق الجداول المعتمدة ودون أي قيود تشغيلية.

ودعت الهيئة، المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات، للاطلاع على أي تحديثات قد تطرأ على مواعيد رحلاتهم.

تنظيم الطيران المدني الأردنية الرحلات الجوية دول الخليج

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