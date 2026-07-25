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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية مع تعاملات مساء اليوم السبت 25-7-2026 على مستوى البنوك المصرية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

العملات الأجنبية

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 51.28 جنيه للشراء و 51.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو

ووصل سعر اليورو 58.47 جنيه للشراء و 58.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

ووصل سعر الجنيه الإسترليني 68.55 جنيه للشراء و68.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 36.36 جنيه للشراء و 36.46 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

ووصل سعر الكرون الدنماركي 7.82 جنيه للشراء و 7.84 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وسجل سعر الكرون النرويجي 5.33 جنيه للشراء و5.35 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

ووصل سعر الكرون السويدي 5.27 جنيه للشراء و 5.29 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 63.09 جنيه للشراء و 63.27 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وسجل سعر الـ100 ين ياباني 31.45 جنيه للشراء و 31.54 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الأسترالي

وصل سعر الدولار الأسترالي 35.85 جنيه للشراء و 35.95 جنيه للبيع.

سعر اليوان

ووصل سعر اليوان الصيني 7.57 جنيه للشراء و 7.59 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية سعر اليورو سعر الدولار الكندي سعر الدولار اليوم سعر العملات الأجنبية اليوم اخبار مصر سعر الكرون السويدي

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