سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

استقر سعر العملات الأجنبية مع تعاملات مساء اليوم السبت 25-7-2026 على مستوى البنوك المصرية.
سعر العملات الأجنبية اليوم
سعر الدولار
سجل سعر الدولار 51.28 جنيه للشراء و 51.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو
ووصل سعر اليورو 58.47 جنيه للشراء و 58.64 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
ووصل سعر الجنيه الإسترليني 68.55 جنيه للشراء و68.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار الكندي
وبلغ سعر الدولار الكندي 36.36 جنيه للشراء و 36.46 جنيه للبيع.
سعر الكرون الدنماركي
ووصل سعر الكرون الدنماركي 7.82 جنيه للشراء و 7.84 جنيه للبيع.
سعر الكرون النرويجي
وسجل سعر الكرون النرويجي 5.33 جنيه للشراء و5.35 جنيه للبيع.
سعر الكرون السويدي
ووصل سعر الكرون السويدي 5.27 جنيه للشراء و 5.29 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وبلغ سعر الفرنك السويسري 63.09 جنيه للشراء و 63.27 جنيه للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني
وسجل سعر الـ100 ين ياباني 31.45 جنيه للشراء و 31.54 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأسترالي
وصل سعر الدولار الأسترالي 35.85 جنيه للشراء و 35.95 جنيه للبيع.
سعر اليوان
ووصل سعر اليوان الصيني 7.57 جنيه للشراء و 7.59 جنيه للبيع.