خبير علاقات دولية: مصر تقود جهود التهدئة.. والحلول السياسية السبيل الوحيد لاحتواء التصعيد

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع عدد من القوى الإقليمية والدولية، لدفع جميع الأطراف نحو التهدئة واحتواء التصعيد المتزايد في المنطقة.

تعزيز التنسيق مع الشركاء

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، أن القاهرة تواصل طرح المبادرات وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الحوار وتغليب الحلول السياسية، مشددًا على أن المسار الدبلوماسي يظل السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

الحوار والتعاون بين الأطراف

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن استمرار الضربات المتبادلة ينذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن التصعيد العسكري لن يحقق الأمن المنشود، بينما يظل الحوار والتعاون بين الأطراف الطريق الأكثر فاعلية لتجنيب المنطقة تداعيات الصراعات وحماية أمنها واستقرارها.