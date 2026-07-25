الدفاع السودانية: القوات المسلحة تتقدم بمحور أم سيالة شمال كردفان وتكبد الدعم السريع خسائر كبيرة

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، أن القوات المسلحة تتقدم بمحور أم سيالة في شمال كردفان وتكبد الدعم السريع خسائر كبيرة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن استرداد حقوق الشعب السوداني وحماية سيادة البلاد ووحدتها يمثلان واجبًا وطنيًا لا يمكن التفريط فيه، مشددًا على استمرار الدولة في مواجهة التحديات التي تهدد أمن السودان واستقراره.

وجاءت تصريحات البرهان، في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في السودان منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي خلفت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، وتدمير واسع للبنية التحتية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.