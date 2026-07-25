مصر تعرب عن تعازيها للحكومة والشعب السوري الشقيق في ضحايا الحادث المروري

أعربت مصر العربية عن خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب السوري الشقيق في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - تضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم.

وأعربت مصر عن أصدق التعازي وخالص المواساة لأسر الضحايا، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

