بعد ارتفاع الذهب.. سبيكة الـ100 جرام تتخطى 684 ألف جنيه

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 25 يوليو 2026 ارتفاعًا جديدًا بالتزامن مع صعود أسعار الذهب في السوق، ليسجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 100 جرام نحو 684 ألفًا و600 جنيه، بينما بلغ سعر السبيكة وزن 50 جرامًا نحو 342 ألفًا و300 جنيه، وسجلت سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا نحو مليون و711 ألفًا و500 جنيه، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في معرفة أفضل أسعار السبائك اليوم.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 250 جرامًا نحو مليون و711 ألفًا و500 جنيه.

بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 100 جرام نحو 684 ألفًا و600 جنيه.

سجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 50 جرامًا نحو 342 ألفًا و300 جنيه.

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 6 ملايين و846 ألف جنيه.

سجل سعر كيلو الذهب عيار 21 نحو 5 ملايين و990 ألفًا و250 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 6846 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5990 جنيهًا للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5134 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3994 جنيهًا للجرام.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم نحو 212 ألفًا و934 جنيهًا.

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 186 ألفًا و318 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 47 ألفًا و922 جنيهًا.