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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

تحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر داخل سوق الصاغة.

أسعار الذهب

ويتابع المتعاملون أسعار الذهب بصورة يومية سواء بغرض الشراء أو البيع أو الاستثمار، باعتباره أحد أبرز أدوات التحوط وحفظ قيمة المدخرات، خاصة في فترات ارتفاع معدلات التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ويواصل الذهب ترسيخ مكانته كواحد من أهم الملاذات الآمنة، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل، الأمر الذي يعزز الطلب عليه من جانب المستثمرين والأفراد الباحثين عن وسائل آمنة لتنمية مدخراتهم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار    سعر البيع   سعر الشراء 
     
عيار 24   6,855 جنيه   6,810 جنيه 
عيار 21   6,000 جنيه   5,960 جنيه 
عيار 18   5,145 جنيه   5,110 جنيه 
عيار 14   4,000 جنيه   3,975 جنيه 
الجنيه الذهب 48,000 جنيه   47,680 جنيه 
الأونصة بالجنيه 213,280 جنيه  211,860 جنيه 
الأونصة بالدولار  4,055.92 دولار

أسعار الذهب

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب وفق مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، واتجاهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط، فضلا عن أداء الاقتصاد العالمي.

كما تؤثر التطورات السياسية والجيوسياسية والأحداث الاقتصادية الكبرى بصورة مباشرة في حركة الذهب، إذ يزداد الإقبال عليه خلال فترات الأزمات والتوترات العالمية باعتباره ملاذا آمنا يحافظ على قيمة الأصول.

وفي المقابل، قد تتراجع جاذبية الاستثمار في الذهب مع ارتفاع أسعار الفائدة أو صعود الدولار الأمريكي، حيث يفضل المستثمرون في تلك الحالات توجيه استثماراتهم نحو الأصول التي تحقق عوائد أعلى.

أسعار الذهب

الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم الأصول الاستثمارية التي يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات لتنويع المحافظ المالية والحد من مخاطر تقلبات الأسواق، مستفيدا من قدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

وتبقى تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من العوامل الرئيسية، من بينها قرارات السياسة النقدية العالمية، وتغيرات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، وأداء الدولار، إضافة إلى المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في الأسواق الدولية.

وتظل المتابعة اليومية لأسعار الذهب ضرورة للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الذهب محليا وعالميا.

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