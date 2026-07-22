مليارات خلف الكواليس.. كيف تحولت كأس العالم 2026 إلى "منجم ذهب" للأندية الأوروبية؟ .. اعرف المكاسب بالأرقام

لم يعد النجاح في كأس العالم يقتصر على المنتخبات التي ترفع الكأس أو اللاعبين الذين يخطفون الأضواء داخل المستطيل الأخضر بل أصبحت البطولة تمثل موسمًا استثنائيًا للأندية أيضًا التي تجني ملايين الدولارات دون أن تخوض دقيقة واحدة في المونديال.

ومع إسدال الستار على كأس العالم 2026 بدأت الأنظار تتجه نحو برنامج تعويضات الأندية الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي تحول إلى أحد أكبر مصادر الدخل للأندية الكبرى بعدما رفع الاتحاد الدولي قيمة البرنامج إلى مستوى غير مسبوق بلغ 355 مليون دولار في النسخة الأولى التي أقيمت بمشاركة 48 منتخبًا.

ويمثل هذا الرقم قفزة تاريخية مقارنة بالنسختين الماضيتين في ظل رغبة "فيفا" في تعويض الأندية عن فقدان خدمات لاعبيها لفترات طويلة خلال التصفيات والنهائيات خاصة مع زيادة عدد المباريات واتساع رقعة البطولة.

تعويضات عن كل يوم

تعتمد آلية "فيفا" على مبدأ بسيط لكنه شديد الفاعلية إذ يحصل كل نادٍ على مقابل مالي عن كل يوم يقضيه لاعبه مع منتخب بلاده بداية من موعد انضمامه الرسمي للمعسكر وحتى اليوم التالي لآخر مباراة يخوضها في البطولة.

ولهذا السبب ترتفع مكاسب الأندية التي تمتلك لاعبين يصلون إلى الأدوار النهائية بينما تقل عوائد الأندية التي يغادر لاعبوها المنافسات مبكرًا.

وشهدت نسخة 2026 تطورًا جديدًا بعدما قرر الاتحاد الدولي لأول مرة تخصيص 100 مليون دولار لتعويض الأندية عن مشاركة لاعبيها في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بجانب 250 مليون دولار مخصصة للاعبي النهائيات إضافة إلى مبالغ أخرى لتغطية إدارة البرنامج ليصل إجمالي المخصصات إلى 355 مليون دولار.

مانشستر سيتي يحافظ على القمة

وبحسب تقديرات صحيفة ذا أثليتيك البريطانية واصل مانشستر سيتي تصدره قائمة الأندية الأكثر استفادة من برنامج التعويضات للمرة الثالثة على التوالي.

ويرجع ذلك إلى مشاركة عدد كبير من لاعبيه مع منتخباتهم الوطنية واستمرار معظمهم حتى المراحل الأخيرة من البطولة وهو ما رفع قيمة التعويضات المنتظرة إلى نحو 4.4 مليون دولار.

ولم يكن تفوق النادي الإنجليزي مفاجئًا بعدما أصبح أحد أكثر الأندية تزويدًا للمنتخبات باللاعبين خلال السنوات الأخيرة وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حجم التعويضات التي يحصل عليها.

برشلونة يستفيد من تتويج إسبانيا

وجاء برشلونة في المركز الثاني بعدما قدرت قيمة التعويضات المنتظر حصوله عليها بنحو 3.9 مليون دولار.

وساهم تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم في تعزيز مكاسب النادي الكتالوني بفضل استمرار لاعبيه حتى المباراة النهائية ليضمن برشلونة عوائد مالية إضافية نتيجة بقاء لاعبيه داخل البطولة لأطول فترة ممكنة.

أما بايرن ميونخ فاحتل المركز الثالث بإجمالي يقارب 3.4 مليون دولار مستفيدًا من الحضور القوي للاعبيه مع عدد من المنتخبات الأوروبية.

لماذا تراجع آرسنال؟

ورغم امتلاك آرسنال عددًا كبيرًا من اللاعبين الدوليين اكتفى النادي الإنجليزي بالمركز الرابع بإيرادات بلغت نحو 3.3 مليون دولار.

ويعود السبب إلى انضمام عدد من لاعبيه إلى منتخباتهم في وقت متأخر عقب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما أدى إلى انخفاض عدد الأيام التي تدخل ضمن حسابات برنامج التعويضات.

ويؤكد ذلك أن قيمة التعويضات لا ترتبط فقط بعدد اللاعبين بل أيضًا بموعد التحاقهم بالمنتخبات وطول مدة بقائهم داخل البطولة.

مفاجأة اسمها كريستال بالاس

وضمن أبرز مفاجآت القائمة جاء كريستال بالاس في المركز السابع بعدما وصلت عوائده إلى نحو 2.7 مليون دولار.

ويرجع ذلك إلى مشاركة 12 لاعبًا من صفوف الفريق مع منتخباتهم المختلفة وهو رقم كبير مقارنة بحجم النادي ليصبح أحد أكبر المستفيدين من البرنامج رغم ابتعاده عن المنافسة على البطولات الأوروبية.

كما برز سندرلاند بين الأندية الإنجليزية التي حققت مكاسب مالية لافتة من البرنامج في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الأندية المستفيدة.

هيمنة إنجليزية واضحة

وعلى مستوى الدوريات تؤكد التقديرات أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون صاحبة النصيب الأكبر من تعويضات "فيفا".

ومن المنتظر أن تحصل أندية "البريميرليغ" على ما يقارب 34.2 مليون دولار متفوقة بفارق كبير على أندية الدوري الألماني التي يتوقع أن تنال نحو 18.8 مليون دولار.

وتعكس هذه الأرقام استمرار هيمنة الكرة الإنجليزية على سوق اللاعبين الدوليين في ظل امتلاك أندية البريميرليغ أكبر عدد من نجوم المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

أوروبا تواصل السيطرة

ارتفع عدد الأندية المستفيدة من البرنامج إلى 451 ناديًا مقارنة بـ440 ناديًا في نسخة قطر 2022 ورغم زيادة عدد الأندية من مختلف القارات فإن أوروبا ستظل صاحبة النصيب الأكبر من الكعكة المالية.

وتشير الأرقام إلى أن أندية الاتحاد الأوروبي استحوذت على نحو 76% من إجمالي تعويضات نسختي 2018 و2022 بينما يتوقع استمرار هذه الهيمنة في نسخة 2026 مع مشاركة عدد كبير من لاعبيها في الأدوار المتقدمة.

وفي المقابل استفادت 175 ناديًا من خارج أوروبا من البرنامج من بينها 73 ناديًا آسيويًا وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة.

انتظار الإعلان الرسمي

ورغم صدور التقديرات الأولية فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعلن بعد الأرقام النهائية الخاصة بكل نادٍ ومن المنتظر أن تستغرق عملية مراجعة بيانات اللاعبين بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية والأندية عدة أشهر قبل اعتماد القائمة النهائية للمبالغ المستحقة وهي الإجراءات المعتادة التي يتبعها "فيفا" بعد كل نسخة من كأس العالم.

أكثر 10 أندية أوروبية استفادة من برنامج تعويضات فيفا (تقديرات)

الترتيب النادي قيمة التعويضات

1 مانشستر سيتي 4.4 مليون دولار

2 برشلونة 3.9 مليون دولار

3 بايرن ميونخ 3.4 مليون دولار

4 آرسنال 3.3 مليون دولار

5 باريس سان جيرمان 3.2 مليون دولار

6 أتلتيكو مدريد 3.2 مليون دولار

7 كريستال بالاس 2.7 مليون دولار

8 مانشستر يونايتد 2.6 مليون دولار

9 ريال مدريد 2.6 مليون دولار

10 ميلان 2.4 مليون دولار