كيف أصبحت مباريات منتخب مصر الأكثر مشاهدة بين المنتخبات العربية في كأس العالم 2026؟

فرض منتخب مصر نفسه بطلاً خارج المستطيل الأخضر في كأس العالم 2026 بعدما تصدرت مبارياته قائمة الأكثر مشاهدة بين جميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة ليؤكد أن الحضور الجماهيري والإعلامي للفراعنة لا يقل تأثيرًا عن الإنجاز الرياضي الذي تحقق ببلوغ الدور ثمن النهائي.

وشهدت النسخة التاريخية الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا اهتمامًا عالميًا غير مسبوق بالمباريات التي خاضها المنتخب المصري حيث استحوذ على نصف قائمة اللقاءات العربية العشرة الأكثر مشاهدة متفوقًا على منتخبات المغرب والجزائر في انعكاس واضح للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريق بقيادة نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح وإمام عاشور.

مباراة الأرجنتين تتربع على القمة

وجاءت مباراة مصر أمام الأرجنتين في ثمن نهائي البطولة في صدارة القائمة بعدما جذبت نحو 192.6 مليون مشاهد حول العالم لتصبح اللقاء العربي الأكثر متابعة في مونديال 2026.

ولم يكن الإقبال الجماهيري على المباراة مفاجئًا في ظل الصدام المرتقب بين المنتخب المصري وحامل لقب كأس العالم إلى جانب المواجهة الخاصة التي جمعت محمد صلاح وليونيل ميسي قبل أن تنتهي المباراة بانتصار الأرجنتين بعد مواجهة مثيرة حظيت باهتمام إعلامي عالمي.

أستراليا ثم إيران.. الفراعنة يواصلون الهيمنة

واحتلت مواجهة مصر وأستراليا في دور الـ32 المركز الثاني بقائمة المباريات العربية الأكثر مشاهدة بعدما تابعها 157.1 مليون مشاهد وهي المباراة التي شهدت تأهل الفراعنة إلى الدور التالي لأول مرة منذ سنوات.

كما جاءت مباراة مصر أمام إيران في دور المجموعات بالمركز السادس بـ107.5 مليون مشاهد بينما احتلت مواجهة بلجيكا المركز السابع بـ91.7 مليون ثم مباراة نيوزيلندا في المركز الثامن بـ84.8 مليون.

وبذلك سجل المنتخب المصري حضورًا استثنائيًا بخمس مباريات ضمن قائمة العشرة الأوائل وهو الرقم الأعلى بين جميع المنتخبات العربية المشاركة.

المغرب يواصل حضوره العالمي

ورغم تفوق مصر في نسب المشاهدة حافظ المنتخب المغربي على حضوره القوي بعد المسيرة المميزة التي قادته إلى ربع النهائي.

وجاءت مواجهة فرنسا والمغرب في المركز الثالث بـ151.6 مليون مشاهد بينما احتلت مباراة كندا والمغرب المركز الرابع بـ149 مليونًا ثم لقاء هولندا والمغرب في المركز التاسع بـ81.1 مليون وأخيرًا مواجهة البرازيل في المركز العاشر بـ75.5 مليون.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الاهتمام العالمي بمنتخب "أسود الأطلس" بعدما رسخ مكانته بين كبار المنتخبات منذ إنجاز مونديال قطر 2022 قبل أن يواصل ظهوره القوي في نسخة 2026.

الجزائر تسجل حضورًا وحيدًا

أما المنتخب الجزائري فسجل ظهوره الوحيد في القائمة من خلال مباراته أمام سويسرا في الدور الثاني والتي جذبت 123.1 مليون مشاهد لتحتل المركز الخامس بين أكثر المباريات العربية متابعة.

ورغم خروج "الخضر" مبكرًا من الأدوار الإقصائية فإن المباراة حظيت باهتمام واسع خاصة أنها جاءت في مرحلة خروج المغلوب.

أرقام تعكس قوة الكرة العربية

وتؤكد نسب المشاهدة المرتفعة أن المنتخبات العربية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في المشهد العالمي ليس فقط من الناحية الفنية بل أيضًا من حيث الجاذبية الجماهيرية والتسويقية.

ويبرز منتخب مصر باعتباره صاحب التأثير الأكبر جماهيريًا بعدما تصدر المشهد في عدد المشاهدات مستفيدًا من الشعبية الجارفة لمحمد صلاح والنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب خلال البطولة بينما واصل المنتخب المغربي تعزيز مكانته باعتباره أحد أكثر المنتخبات العربية جذبًا للاهتمام الدولي.

قائمة المباريات العربية الأكثر مشاهدة في كأس العالم 2026

الترتيب المباراة عدد المشاهدين

1 مصر × الأرجنتين 192.6 مليون

2 مصر × أستراليا 157.1 مليون

3 فرنسا × المغرب 151.6 مليون

4 كندا × المغرب 149 مليون

5 سويسرا × الجزائر 123.1 مليون

6 مصر × إيران 107.5 مليون

7 مصر × بلجيكا 91.7 مليون

8 مصر × نيوزيلندا 84.8 مليون

9 هولندا × المغرب 81.1 مليون

10 البرازيل × المغرب 75.5 مليون

واختتم منتخب مصر البطولة بإنجاز تاريخي على المستويين الفني والجماهيري بعدما جمع بين التأهل إلى الأدوار الإقصائية واحتلال صدارة نسب المشاهدة عربيًا في مؤشر واضح على المكانة التي بات يحتلها "الفراعنة" في كرة القدم العالمية وعلى القيمة التسويقية والإعلامية المتزايدة للمنتخب المصري في أكبر محفل كروي على مستوى العالم.