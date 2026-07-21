من المونديال إلى فرنسا؟.. تطور جديد في مستقبل نجم منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن دخول الدولي المصري هيثم حسن دائرة اهتمامات نادي مارسيليا الفرنسي، حيث أصبح اللاعب الخيار المفضل لإدارة النادي من أجل تدعيم مركز الجناح الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لموقع Foot01 الفرنسي، فإن هيثم حسن يتصدر قائمة الخيارات المتاحة أمام جريجوري لورينزي، مسؤول التعاقدات في مارسيليا، لتعزيز صفوف الفريق، خاصة بعد رحيل الإنجليزي ماسون جرينوود خلال الميركاتو الحالي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النادي الفرنسي تتابع تطورات موقف اللاعب المصري عن قرب، وترى أنه يمتلك المقومات الفنية التي تؤهله لتقديم إضافة قوية للفريق، في ظل سرعته وقدرته على صناعة الفارق في الجانب الهجومي.

وأضاف الموقع أن تألق هيثم حسن خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وظهوره بمستويات مميزة، رفع من أسهمه وجعله هدفًا رئيسيًا لمارسيليا خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النادي الفرنسي إلى حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، وسط منافسة من أندية أخرى أبدت اهتمامها بضم اللاعب، في ظل رغبة هيثم حسن في خوض تجربة جديدة عقب هبوط فريقه ريال أوفييدو إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.