مكمل غذائي يدعم السيطرة على سكر الدم .. تعرف عليه

يحظى أوميجا 3 باهتمام واسع لفوائده الصحية المتعددة، إلا أن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أنه قد يكون له دور إضافي في المساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ووفقًا لموقع Tua Saúde، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، ما يساعد على تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم.

تأثير محتمل على مستويات السكر

تشير نتائج عدد من الدراسات إلى أن تناول أوميجا 3 قد يحسن حساسية الأنسولين، وهي قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على التحكم في مستويات السكر، خاصة لدى الأشخاص المصابين أو المعرضين للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وفي دراسة أجراها باحثون عام 2020، تبين أن تناول مكملات زيت السمك بجرعة يومية تبلغ جرامًا واحدًا، وتحتوي على 430 ملجم من حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) و60 ملجم من حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، ارتبط بانخفاض مستويات الأنسولين، ما يشير إلى إمكانية مساهمة هذه المكملات في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

فوائد لصحة الدماغ

لا تقتصر فوائد أوميجا 3 على تنظيم سكر الدم، إذ يُعد من العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الدماغ، نظرًا لدوره في تكوين أغشية الخلايا العصبية ودعم وظائفها.

كما تشير الأبحاث إلى أن انخفاض مستويات أوميجا 3 قد يرتبط بضعف الذاكرة وصعوبات التعلم، بينما يساعد الحصول على كميات كافية منه في دعم التركيز، وتحسين الوظائف الإدراكية، والحفاظ على صحة الدماغ.

استشارة الطبيب ضرورية

ورغم النتائج الإيجابية التي توصلت إليها بعض الدراسات، فإن الخبراء يشددون على أن مكملات أوميجا 3 لا تُستخدم كبديل للعلاج الدوائي أو النظام الغذائي المخصص لمرضى السكري، وإنما يمكن تناولها بعد استشارة الطبيب ضمن خطة علاجية متكاملة.