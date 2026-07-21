وزير الطيران يبحث مع المفوض التجاري البريطاني لشئون أفريقيا فرص جذب الاستثمارات

التقى الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني بالسيد بن أينسلي (Ben Ainsley)، القائم بأعمال المفوض التجاري لإفريقيا بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، وذلك بحضور مُمثلي السفارة البريطانية بالقاهرة وممثل السفارة المصرية بالمملكة المتحدة، لبحث فرص جذب الإستثمارات وتنمية الأعمال، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال البريطاني في مجال الطيران المدني.

آليات توسيع سبل التعاون مع الشركات البريطانية المتخصصة

وتناول اللقاء آليات توسيع سبل التعاون مع الشركات البريطانية المتخصصة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحه فى قطاع الطيران المدني، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المطارات والنقل الجوي والخدمات المساندة، بما يدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات وتنويع الشراكات الدولية، اتساقًا مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعظيم مساهمته في جهود التنمية.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن وزارة الطيران المدني تُولى اهتماماً كبيرا بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ مشروعات التطوير،، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة أمام المستثمرين والشركات المتخصصة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة للقطاع .

وأضاف وزير الطيران المدني بأن الوزارة تحرص على توسيع نطاق التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، ويعزز نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، ويدعم تنفيذ مشروعات التطوير وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران المدني.

ومن جانبه، أكد السيد بن أينسلي اهتمام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى تطلع بلاده لتوسيع التواصل مع مجتمع الأعمال المصري، وتشجيع الشركات البريطانية على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، والمشاركة في المشروعات المستقبلية التي يشهدها القطاع، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء سلسلة الاجتماعات الثنائية التي يعقدها وزير الطيران المدني خلال مشاركته في معرض فارنبوره الدولي للطيران 2026، بهدف توسيع نطاق الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات واستعراض الفرص الواعدة التي يشهدها قطاع الطيران المدني المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات ، فى ضوء إستراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل الجوي وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.