مصر للطيران تستعد لإطلاق منظومة رقمية ذكية تخدم إدارة العملاء

تواصل الشركة تنفيذ برنامج لتحديث بنيتها الرقمية، من خلال تطوير قنواتها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية، وتطبيق منصة رقمية عالمية متطورة لإدارة تجربة العملاء، بما يتيح تقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة، ويعزز التواصل الفعّال مع المسافرين في مختلف مراحل السفر.

يعكس ذلك توجه مصر للطيران نحو تطوير خدماتها والارتقاء بتجربة السفر وفق أحدث الاتجاهات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر للطيران لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبيانات الذكية في تطوير الخدمات، بما يجعل تجربة المسافر أكثر تكاملًا بدءًا من التخطيط للرحلة والحجز، مرورًا بالخدمات المقدمة قبل وأثناء السفر، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الرحلة.

وفي هذا الإطار، وقّعت شركة مصر للطيران اتفاقية تعاون مع شركة Salesforce العالمية، إحدى الشركات الرائدة في حلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، لتطبيق منصة رقمية لإدارة تفاعلات العملاء وتعزيز تجربة المسافرين عبر مختلف نقاط التواصل.

وتمثل هذه الاتفاقية المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الشامل لمنظومة خدمة العملاء وذلك بدءًا من الموقع الإلكترونى وصولًا إلى تطبيقات المحمول.

ويهدف المشروع إلى توحيد جميع نقاط التواصل مع العملاء عبر منصة رقمية متكاملة، بما يوفر رؤية شاملة لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم، ويُسهم في تقديم خدمات أكثر تخصيصًا وسرعة في الاستجابة.

كما تتيح الاستفادة من تحليلات البيانات المتقدمة لتطوير تجربة العملاء، وتعزيز الحملات التسويقية وبرامج الولاء، وربط أنظمة الحجز والمبيعات وخدمة العملاء في منظومة رقمية موحدة تدعم كفاءة الأداء واتخاذ القرار.

وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تطوير الخدمات الرقمية يأتي ضمن أولويات الشركة خلال المرحلة الحالية، في إطار جهودها المستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالميًا،

مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا رئيسيًا في بناء تجارب سفر أكثر سهولة ومرونة، وتعزيز قدرة شركات الطيران على تلبية احتياجات العملاء بصورة أكثر كفاءة.

وأضاف عادل أن المنصة الجديدة ستعزز قدرة الشركة على الاستفادة من البيانات والتحليلات الذكية في تطوير خدماتها، ورفع مستويات رضا العملاء وولائهم، إلى جانب دعم خططها لتقديم حلول رقمية مبتكرة تتماشى مع أفضل التجارب العالمية في مجال النقل الجوي.

كما ستدعم هذه المنصة قدرة مصر للطيران على التواصل الاستباقي مع العملاء في حالات تأخير أو تعديل أو إلغاء الرحلات، من خلال توفير معلومات أكثر سرعة ودقة، بما يساهم في تحسين إدارة المواقف التشغيلية وتعزيز ثقة المسافرين .

وتؤكد مصر للطيران من خلال هذا التوجه التزامها بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، باعتبارهما أحد المحاور الرئيسية لتطوير خدمات الناقل الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتقديم تجربة سفر عصرية تضع المسافر في مقدمة أولوياتها، وتواكب مستقبل صناعة الطيران القائمة على التكنولوجيا والابتكار