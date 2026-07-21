قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: تحسين كفاءة الطاقة ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتوفيرها بتكاليف أقل
الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص
تفوق مصري في تصنيف فيفا.. 5 من الفراعنة بين أفضل 10 لاعبين عرب في المونديال .. اعرف الترتيب
أمير هشام: مصطفى شوبير ضمن أفضل 10 حراس في كأس العالم 2026.. وثامنًا في تقييم فيفا
عاجل | الكويت: هجمات استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه
ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5278 قتيلًا
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
مستشفيات بنها الجامعية تنفي شائعة انفجار جهاز تكييف الباطنة: مجرد عطل فني والخدمة الطبية منتظمة
رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي وزير الداخلية الإيراني
اطمن على الآخر.. أهمية شريحة الطفل التي تقدمها الدولة وكيفية الاستفادة
الحكومة: تطوير صناعة الغزل والنسيج يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويعظم القيمة المضافة للقطن
بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تستعد لإطلاق منظومة رقمية ذكية تخدم إدارة العملاء

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

تواصل الشركة تنفيذ برنامج لتحديث بنيتها الرقمية، من خلال تطوير قنواتها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية، وتطبيق منصة رقمية عالمية متطورة لإدارة تجربة العملاء، بما يتيح تقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة، ويعزز التواصل الفعّال مع المسافرين في مختلف مراحل السفر.

يعكس ذلك توجه مصر للطيران نحو تطوير خدماتها والارتقاء بتجربة السفر وفق أحدث الاتجاهات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر للطيران لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبيانات الذكية في تطوير الخدمات، بما يجعل تجربة المسافر أكثر تكاملًا بدءًا من التخطيط للرحلة والحجز، مرورًا بالخدمات المقدمة قبل وأثناء السفر، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الرحلة.

وفي هذا الإطار، وقّعت شركة مصر للطيران اتفاقية تعاون مع شركة Salesforce العالمية، إحدى الشركات الرائدة في حلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، لتطبيق منصة رقمية لإدارة تفاعلات العملاء وتعزيز تجربة المسافرين عبر مختلف نقاط التواصل.

وتمثل هذه الاتفاقية المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الشامل لمنظومة خدمة العملاء وذلك بدءًا من الموقع الإلكترونى وصولًا إلى تطبيقات المحمول.

ويهدف المشروع إلى توحيد جميع نقاط التواصل مع العملاء عبر منصة رقمية متكاملة، بما يوفر رؤية شاملة لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم، ويُسهم في تقديم خدمات أكثر تخصيصًا وسرعة في الاستجابة.

كما تتيح  الاستفادة من تحليلات البيانات المتقدمة لتطوير تجربة العملاء، وتعزيز الحملات التسويقية وبرامج الولاء، وربط أنظمة الحجز والمبيعات وخدمة العملاء في منظومة رقمية موحدة تدعم كفاءة الأداء واتخاذ القرار.

وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تطوير الخدمات الرقمية يأتي ضمن أولويات الشركة خلال المرحلة الحالية، في إطار جهودها المستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالميًا،

مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا رئيسيًا في بناء تجارب سفر أكثر سهولة ومرونة، وتعزيز قدرة شركات الطيران على تلبية احتياجات العملاء بصورة أكثر كفاءة.

وأضاف عادل أن المنصة الجديدة ستعزز قدرة الشركة على الاستفادة من البيانات والتحليلات الذكية في تطوير خدماتها، ورفع مستويات رضا العملاء وولائهم، إلى جانب دعم خططها لتقديم حلول رقمية مبتكرة تتماشى مع أفضل التجارب العالمية في مجال النقل الجوي.

كما ستدعم هذه المنصة  قدرة مصر للطيران على التواصل الاستباقي مع العملاء في حالات تأخير أو تعديل أو إلغاء الرحلات، من خلال توفير معلومات أكثر سرعة ودقة، بما يساهم في تحسين إدارة المواقف التشغيلية وتعزيز ثقة المسافرين .

وتؤكد مصر للطيران من خلال هذا التوجه التزامها بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، باعتبارهما أحد المحاور الرئيسية لتطوير خدمات الناقل الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتقديم تجربة سفر عصرية تضع المسافر في مقدمة أولوياتها، وتواكب مستقبل صناعة الطيران القائمة على التكنولوجيا والابتكار

مصر للطيران وزارة الطيران اخبار وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

كأس العالم

6 منتخبات تحجز مقاعدها في كأس العالم 2030 قبل انطلاق التصفيات

ميسي

بعد خسارة نهائي 2026.. ماذا حقق ميسي بقميص منتخب الأرجنتين؟

لامين يامال

لامين يامال يدخل التاريخ.. قائمة أصغر المتوجين بكأس العالم

بالصور

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد