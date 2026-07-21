عقب اعتزاله.. تعرف على تاريخ تايلور في إدارة مباريات تشيلسي

أعلن الحكم الإنجليزي الشهير أنتوني تايلور اعتزاله التحكيم الاحترافي بعد مسيرة مهنية متميزة امتدت لأكثر من عقدين و831 مباراة.

ويُعدّ تايلور، البالغ من العمر 47 عاماً، أحد أبرز الحكام في إنجلترا، حيث أدار 668 مباراة في كرة القدم الاحترافية في البلاد. ويُسدل الستار على مسيرته التحكيمية بآخر مباراة له، وهي مباراة دور الـ16 من كأس العالم بين البرتغال وإسبانيا في الولايات المتحدة.

ويقدم موقع صدى البلد تاريخ إدارة تايلور لمباريات تشيلسي

• 30 مباراة

• 14 فوز لتشيلسي

• 7 هزائم لتشيلسي

• 9 تعادلات

• إحتسب ركلتي جزاء لصالح تشيلسي

• إحتسب 13 ركلة جزاء ضد تشيلسي

• وجه 9 بطاقات حمراء للاعبي تشيلسي

• وجه 54 بطاقة صفراء للاعبي تشيلسي

( وقد حطم الرقم القياسي في مباراة تشيلسي وبورنموث الموسم قبل الماضي بإشهاره 10 بطاقات صفراء في وجه تشيلسي خلال مباراة واحدة )

أدار تايلور 3 نهائيات محلية لتشيلسي في السنوات الأخيرة خسر فيها تشيلسي اللقب جميعها بأخطاء تحكيمية فادحة