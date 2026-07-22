بسبب الأزمة المالية. . بطل سيراليون ينسحب من دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن انسحاب نادي بو رينجرز، بطل الدوري السيراليوني، من المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وعدم قدرته على تحمل تكاليف المشاركة القارية.

وكان بو رينجرز قد حجز مقعده في البطولة بعد تتويجه بلقب الدوري السيراليوني للمرة الرابعة في آخر خمسة مواسم، إلا أن الضائقة المالية دفعت إدارة النادي إلى اتخاذ قرار الانسحاب قبل انطلاق مشوار الفريق في المسابقة القارية.

ويأتي القرار ليُعيد تسليط الضوء على التحديات المالية التي تواجه العديد من الأندية الإفريقية، خاصة مع ارتفاع تكاليف السفر والإقامة وخوض المباريات خارج البلاد، وهو ما سبق أن أشار إليه مسئولو النادي عند الحديث عن المشاركة القارية في السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موقف ممثل سيراليون في البطولة، وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة، والتي تنص على إجراءات محددة في حال انسحاب أي نادٍ قبل انطلاق المنافسات.