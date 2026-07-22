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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد الأترجي: بدلاء إسبانيا حسموا المجد.. و«لاروخا» توّج بالنجمة الثانية بتفوق تكتيكي على الأرجنتين

أحمد الأترجي
أحمد الأترجي
قسم التوك شو

أكد أحمد الأترجي، الناقد الرياضي بجريدة الأهرام، أن تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية جاء نتيجة تفوق فني وتكتيكي واضح أمام المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن الثنائي البديل نيكو ويليامز وفيران توريس كان لهما الدور الأبرز في حسم اللقب لصالح "لاروخا".

مواجهة قوية اتسمت بالندية 

وقال الأترجي، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة النيل للأخبار، إن النهائي شهد مواجهة قوية اتسمت بالندية العالية والصراع التكتيكي بين المنتخبين، إلا أن المنتخب الإسباني نجح في فرض أسلوبه من خلال الاستحواذ والسيطرة وصناعة الفرص، بجانب التنظيم الدفاعي القوي الذي جعله لا يستقبل سوى هدف واحد طوال مشوار البطولة.

وأوضح أن المدير الفني الإسباني لويس دي لا فوينتي أدار المباراة بذكاء كبير، خاصة بعدما دفع بالثنائي نيكو ويليامز وفيران توريس، حيث شكلا نقطة التحول في اللقاء وأسفرا عن تسجيل هدف الفوز خلال الشوط الإضافي الأول، ليمنحا إسبانيا اللقب الثاني في تاريخها.

امتصاص الضغط المستمر

وعن المنتخب الأرجنتيني، أوضح الأترجي أن المدير الفني ليونيل سكالوني اعتمد على أسلوب دفاعي مكثف من أجل إيقاف الهجوم الإسباني، من خلال التكتل داخل منطقة الجزاء ومحاولة امتصاص الضغط المستمر.

وأضاف أن تألق الحارس إيميليانو مارتينيز وتألقه في التصدي للعديد من الفرص أبقى الأرجنتين في أجواء المباراة حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن غياب الدعم الهجومي الكافي جعل الفريق يعتمد بشكل كبير على مهارات قائده ليونيل ميسي.

وأكد الأترجي أن ميسي قدم بطولة مميزة رغم تقدمه في العمر، وكان العنصر الأبرز في تحريك هجوم الأرجنتين، إلا أن الدفاع الإسباني نجح في الحد من خطورته عبر الرقابة الثنائية، مما قلل من تأثيره في صناعة الفرص خلال النهائي.

الجوائز الفردية المستحقة

وأشار الناقد الرياضي إلى أن المنتخب الإسباني حصد عددًا من الجوائز الفردية المستحقة بفضل الأداء الجماعي، حيث جاء تتويج رودري بجائزة أفضل لاعب تقديرًا لدوره المحوري في وسط الملعب، بعدما قدم مستويات استثنائية وحقق نسبة تمرير دقيقة بلغت 93%.

وأضاف أن أوناي سيمون استحق جائزة أفضل حارس بعد الأداء الدفاعي القوي الذي ساعد إسبانيا على استقبال هدف واحد فقط طوال البطولة، بينما توّج الفرنسي كيليان مبابي بالحذاء الذهبي كهداف للمونديال برصيد 10 أهداف.

اللجوء إلى الأسلوب الدفاعي

وفي ختام حديثه، أشاد الأترجي بمشاركة المنتخب المصري في البطولة، مؤكدًا أنها كانت الأفضل في تاريخ الكرة المصرية، بعدما ظهر "الفراعنة" بصورة مشرفة وقدموا كرة هجومية جريئة أمام كبار المنتخبات، دون اللجوء إلى الأسلوب الدفاعي أو إهدار الوقت.

ولفت إلى أن المنتخب المصري سجل 8 أهداف في نسخة واحدة، وهو رقم تاريخي لم يتحقق منذ عام 1934، مؤكدًا أن الإشادات التي تلقاها الفريق، ومنها ما نشرته الصحف الأرجنتينية عن صعوبة تجاوزه، تعكس تطور مستوى الكرة المصرية وترفع سقف الطموحات في المستقبل.

المنتخب الإسباني المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية ويليامز

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