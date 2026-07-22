بعد جدل عبارة «دي جدّة حبيبتي» .. شيماء سيف تدافع عن محمد حماقي: «هو بيجامل مش أكتر»

أثار الفنان محمد حماقي جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد أن غير كلمات أغنيته "أم الدنيا" خلال حفله الأخير بمدينة جدة السعودية، مستبدلًا عبارة "مصر حبيبتي" بعبارة “جدة حبيبتي”.

ونشرت الفنانة شيماء سيف، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى على انستجرام، وقالت: «ليه أى فنان مصرى لما بيسافر أى بلد عربى بيحصل عليه هجوم لمجرد أنه يجامل البلد أو يعنى لها أو يشكر فيها، ما احنا حسين الجسمى بيغنى أغانى مصرية محدش يعنى أعلن عليه الحرب ولا نانسى عجرم لما غنيت لو سالتك انت مصرى، اللبنانى بيغنى معاها لأنهم بيحبوها».

وأضافت: «إحنا كلنا بنحب كل البلاد العربية لبنان والسعودية والكويت والعراق كلهم، طبيعى لما احنا نروح أى بلد، زى محمد حماقى لما غنى انا جدة حبيبتى هو مسجلش الأغنية باسمهم هو بيجاملهم لما لقى محبة وترحب من بلد جميلة وشعب أجمل».

وأختمت: «بلاش توصلونا نبقى خايفين إيه اللى هيتقال علينا لو عملنا حاجة معينة، لأننا فنانين لما حد بيحبنا لأننا بنمثل مصر ومصر طول عمرها بتحب كل الناس».

وعلق الإعلامي ممدوح موسى على الواقعة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، مؤكدًا أن ما قاله حماقي جاء في إطار مجاملة طبيعية للجمهور السعودي، ولا يستحق كل هذا الجدل الذي أُثير حوله.

وأوضح موسى أنه كان برفقة الفنان على متن الطائرة قبل الحفل، وتحدث معه حينها عن تجربته السابقة في إحياء حفل بمدينة جدة، مشيرًا إلى أن جمهورها يتميز بحفظه للأغاني المصرية وترديدها كاملة مع الفنانين، لافتًا إلى أنه حضر من قبل حفلات لكل من عمرو دياب ومحمد حماقي، ولمس بنفسه حجم التفاعل الكبير من الجمهور السعودي.