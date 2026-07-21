حماقي يثير الجدل بعد تغيير كلمة مصر إلى جدة في حفله بالسعودية.. القصة الكاملة

أثار الفنان محمد حماقي جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد أن غير كلمات أغنيته "أم الدنيا" خلال حفله الأخير بمدينة جدة السعودية، مستبدلًا عبارة "مصر حبيبتي" بعبارة "جدة حبيبتي"، الأمر الذي فتح بابًا واسعًا للتعليقات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الإعلامي ممدوح موسى على الواقعة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، مؤكدًا أن ما قاله حماقي جاء في إطار مجاملة طبيعية للجمهور السعودي، ولا يستحق كل هذا الجدل الذي أُثير حوله.

وأوضح موسى أنه كان برفقة الفنان على متن الطائرة قبل الحفل، وتحدث معه حينها عن تجربته السابقة في إحياء حفل بمدينة جدة، مشيرًا إلى أن جمهورها يتميز بحفظه للأغاني المصرية وترديدها كاملة مع الفنانين، لافتًا إلى أنه حضر من قبل حفلات لكل من عمرو دياب ومحمد حماقي، ولمس بنفسه حجم التفاعل الكبير من الجمهور السعودي.

وأضاف أن جمهور الحفل، الذي أُقيم يوم 16 يوليو، طالب حماقي بأداء أغنية "أم الدنيا" أكثر من أربع مرات منذ بداية الحفل، وأصرّ على سماعها مرارًا، وهو ما دفع الفنان لتلبية رغبتهم، قبل أن يوجّه لهم عبارة "جدة حبيبتي" تعبيرًا عن امتنانه وحبه للجمهور وحسن استقبالهم له.



واختتم موسى حديثه بالدعوة إلى وقف إثارة الخلافات، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والسعودية قائمة على المحبة والتقدير المتبادل، مستشهدًا بتاريخ الفنانين في تبادل عبارات الود، مثل غناء عبد الحليم حافظ للجمهور الخليجي، والفنان محمد عبده أكد أكثر من مرة فضل مصر عليه، مختتمًا رسالته بقوله: “مصر والسعودية إخوات.. خلونا نحب بعض ونبعد عن النفوس المريضة.”