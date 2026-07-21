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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لجنة تحكيم دولية موسعة لاختيار الفائز بجائزة "بلاتفورم" في تورنتو

مهرجان تورنتو السينمائي
مهرجان تورنتو السينمائي
محمد نبيل

كشف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عن تشكيل لجنة تحكيم دولية موسعة مكوّنة من خمسة أعضاء، لاختيار الفائز بجائزة "بلاتفورم" لهذا العام، من بين الأفلام الاثني عشر المتنافسة، على أن يحصل الفيلم الفائز على جائزة نقدية قدرها 20 ألف دولار كندي، وذلك في حفل يُقام يوم الأحد 20 سبتمبر، آخر أيام المهرجان.
 

ويترأس لجنة التحكيم المخرج والمنتج والكاتب الأرجنتيني بابلو ترابيرو، الحائز على جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج في مهرجان البندقية عام 2015 عن فيلمه "The Clan"، وقد عُرضت جميع أفلامه الروائية في مهرجان تورنتو منذ عام 1999، وآخرها فيلم "& Sons" في دورة العام الماضي.

وتضم اللجنة إلى جانبه كلاً من: الكاتبة والمخرجة البريطانية آما أسانتي، أول مخرجة سوداء تفوز بجائزة "بافتا" للكتابة والإخراج عن فيلمها الأول "A Way of Life"؛ والممثلة والمخرجة التايوانية سيلفيا تشانغ، صاحبة المسيرة الممتدة لأكثر من خمسة عقود وأكثر من 100 فيلم؛ والمنتج الكندي الفرنسي لوك ديري، مؤسس شركة "مايكرو سكوب" الإنتاجية، الذي أنتج أكثر من 30 فيلمًا حصدت مجتمعة أكثر من 100 جائزة دولية؛ وألبرت لي، المدير التنفيذي لجمعية مهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي منذ عام 2018، وصاحب خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في الإنتاج والتوزيع والعرض السينمائي.
 

وعن ترؤسه اللجنة هذا العام، قال بابلو ترابيرو: إنه لشرف حقيقي أن يعود إلى تورنتو رئيسًا للجنة تحكيم "بلاتفورم"، بعدما عُرضت جميع أفلامه هناك على مر السنين، مضيفًا أن المهرجان يمثل له دائمًا بيتًا ثانيًا، وأنه سعيد بالعودة هذه المرة ليرد بعض الجميل للمهرجان وجمهوره والأفلام الرائعة التي يحتفي بها.

مهرجان تورنتو السينمائي مهرجان تورنتو تورونتو كندا

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