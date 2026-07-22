بيراميدز يُغري أكرم توفيق بعرض مليون دولار بعد تعثر انتقاله للأهلي

كشف المهندس فرج عامر، موقف اللاعب أكرم توفيق خلال الموسم المقبل، والعروض المقدمة إليه في الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “بيراميدز يدخل بقوة في سباق التعاقد مع أكرم توفيق، ويُغري اللاعب بعرض مالي يصل إلى مليون دولار سنويًا، بعد صعوبة انتقاله إلى الأهلي بسبب الخلاف على قيمة العقد السنوي”.

وكان قد أثار المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، الجدل بتصريحات جديدة حول مستقبل أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق والمحترف في صفوف الشمال القطري، مؤكدا أن مفاوضات قوية تجرى حاليا بين اللاعب ونادي بيراميدز تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال فرج عامر إن الحديث عن الانتماء الكروي لم يعد له مكان في كرة القدم الحديثة، مشيرا إلى أنه لا داعي لترديد عبارات مثل "كنت أهلاوي أو زملكاوي من صغري"، معتبرًا أن الاحتراف أصبح يحكمه الجانب المالي، وأن اللاعب ينتقل إلى النادي الذي يقدم العرض الأفضل.