فرج عامر : الانتماء انتهى .. وبيراميدز يقترب من ضم أكرم توفيق

أثار المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، الجدل بتصريحات جديدة حول مستقبل أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق والمحترف في صفوف الشمال القطري، مؤكدا أن مفاوضات قوية تجرى حاليا بين اللاعب ونادي بيراميدز تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال فرج عامر إن الحديث عن الانتماء الكروي لم يعد له مكان في كرة القدم الحديثة، مشيرا إلى أنه لا داعي لترديد عبارات مثل "كنت أهلاوي أو زملكاوي من صغري"، معتبرا أن الاحتراف أصبح يحكمه الجانب المالي، وأن اللاعب ينتقل إلى النادي الذي يقدم العرض الأفضل.



وأضاف أن هناك محادثات متقدمة بين بيراميدز وأكرم توفيق، بالتزامن مع نادي الشمال القطري، مؤكدًا أن المفاوضات قد تنتهي بنسبة كبيرة بانتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز خلال الموسم الجديد، في صفقة قد تكون من أبرز تحركات الميركاتو الصيفي إذا اكتملت رسميا.