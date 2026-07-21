قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية
فرصة جديدة للثأر .. قطر تستضيف مباراة الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 في محلات الصاغة
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
هل يجوز لي التصدق من مصروف البيت دون علم زوجي؟.. حرام بهذه الحالة
حر شديد ونشاط للرياح.. تحذير من طقس اليوم الثلاثاء 21 يوليو
هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في الأسواق
15 صورة ترصد هدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس
زلاتان يهاجم باريديس بعنف ويودّع التحليل التلفزيوني
جولة لـ وزير الرياضة في الإسكندرية للاحتفال باليوم الرياضي العربي
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر بعد الانسحاب الإسرائيلي
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال أيام ..سجل بياناتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: جون إدوارد نجح مع فاركو.. ويقود الزمالك باحترافية وسرية غير مسبوقة

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر


أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالأداء الإداري الذي يقدمه جون إدوارد داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن الأخير يسير بخطوات احترافية تعتمد على حسن الاختيار والسرية في إدارة ملف كرة القدم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على “فيس بوك”:“لازم نؤكد على نجاح تجربة جون إدوارد في الزمالك، وهو نجح قبل كده مع فاركو، وطبعًا هو بيشتغل مع محمد العاصي، وده راجل ناجح في إدارة كرة القدم، كان في مصر ودلوقتي في إسبانيا.”

وأضاف:“أساس النجاح هو حسن الاختيار وسرية الاختيار، وده فعلًا حصل مع مدرب الزمالك الجديد، وإن كنت أنا متعاطف مع معتمد جمال.”

واختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على أن:“جون إدوارد عامل حالة من السرية والاحترافية محصلتش من سنين في الزمالك.


 

جون إدوارد الزمالك على حسن فاركو إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات اقتصادية في مصر.. ماذا تقدم فولفو EX90 الجديدة.. موديلات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

BMW الفئة الرابعة 2026

بسقف مكشوف .. سعر BMW الفئة الرابعة 2026 في السعودية

محركات جنرال موتورز

هجوم على سيارات شيفروليه بسبب خرطوم

بالصور

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد