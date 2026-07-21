فرج عامر: جون إدوارد نجح مع فاركو.. ويقود الزمالك باحترافية وسرية غير مسبوقة



أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالأداء الإداري الذي يقدمه جون إدوارد داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن الأخير يسير بخطوات احترافية تعتمد على حسن الاختيار والسرية في إدارة ملف كرة القدم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على “فيس بوك”:“لازم نؤكد على نجاح تجربة جون إدوارد في الزمالك، وهو نجح قبل كده مع فاركو، وطبعًا هو بيشتغل مع محمد العاصي، وده راجل ناجح في إدارة كرة القدم، كان في مصر ودلوقتي في إسبانيا.”

وأضاف:“أساس النجاح هو حسن الاختيار وسرية الاختيار، وده فعلًا حصل مع مدرب الزمالك الجديد، وإن كنت أنا متعاطف مع معتمد جمال.”

واختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على أن:“جون إدوارد عامل حالة من السرية والاحترافية محصلتش من سنين في الزمالك.



