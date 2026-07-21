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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الصربي فوك رازوفيتش

فوك رازوفيتش
فوك رازوفيتش
يارا أمين

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن إدارة الكرة بنادي الزمالك توصلت إلى اتفاق مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمعتمد جمال.

وأوضح حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن، أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، تمهيدًا لقيادة المدرب تدريبات الفريق المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد الصربي فوك رازوفيتش لبدء تجربة جديدة في مسيرته التدريبية، بعدما أصبح المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، ليخوض أولى تجاربه في الكرة المصرية وسط طموحات كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

الإعلامي هاني حتحوت هاني حتحوت نادي الزمالك الزمالك فوك رازوفيتش

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