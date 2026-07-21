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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد توليه قيادة الزمالك.. ماذا قدم فوك رازوفيتش في آخر محطاته التدريبية؟

فوك رازوفيتش
فوك رازوفيتش
حمزة شعيب

يستعد الصربي فوك رازوفيتش لبدء تجربة جديدة في مسيرته التدريبية، بعدما أصبح المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، ليخوض أولى تجاربه في الكرة المصرية وسط طموحات كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

وُلد رازوفيتش في 3 يناير عام 1973 بمدينة دورتموند الألمانية، وبدأ مسيرته الكروية داخل أكاديمية نادي بارتيزان بلجراد، حيث تدرج في مختلف المراحل السنية حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1992.

وخلال مشواره كلاعب، حقق رازوفيتش عدة ألقاب مع بارتيزان، أبرزها التتويج بالدوري الصربي ثلاث مرات، مواسم 1992-1993 و1998-1999 و2001-2002، بالإضافة إلى الفوز بكأس صربيا موسم 2000-2001.

ويرتبط اسم رازوفيتش بتاريخ بارتيزان العريق، حيث كان والده برانكو رازوفيتش أحد نجوم النادي السابقين، وشارك ضمن الجيل الذي وصل إلى نهائي كأس أوروبا.

وبعد اعتزاله اللعب، بدأ رازوفيتش مسيرته التدريبية من بوابة قطاع الناشئين في بارتيزان، قبل أن يعمل مساعدًا لعدد من المدربين، ثم تولى قيادة فريق تيليوبتيك، الفريق الرديف للنادي.

وفي عام 2013، حصل على فرصة تدريب الفريق الأول لبارتيزان، ونجح في موسمه الأول في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الصربي، قبل خوض تجربة جديدة مع دينامو مينسك البيلاروسي.

وخلال فترته في بيلاروسيا، بدأ رازوفيتش كمدير رياضي قبل تولي الإدارة الفنية، وتمكن من قيادة الفريق لاحتلال المركز الثاني في الدوري، كما شارك معه في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وبدأت رحلة رازوفيتش في الملاعب العربية عام 2017 عندما تولى تدريب الفيصلي السعودي، حيث حقق نتائج تاريخية، وقاد الفريق لتحقيق أفضل مركز له في الدوري السعودي للمحترفين آنذاك، كما وصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وحصل على جائزة أفضل مدرب في المسابقة موسم 2017-2018.

وانتقل بعدها إلى الإمارات لتدريب الظفرة، ونجح في قيادة الفريق إلى نهائي كأس رئيس الإمارات لأول مرة في تاريخه، قبل خوض تجربة أخرى مع الوحدة الإماراتي.

وكانت أبرز محطات رازوفيتش التدريبية مع الفيحاء السعودي، الذي تولى قيادته عام 2021، حيث حقق معه الإنجاز الأكبر في تاريخ النادي بالتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2022، بعد الفوز على الهلال في النهائي بركلات الترجيح، كما قاد الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا والوصول إلى دور الـ16.

وسبق أن سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على مسيرة رازوفيتش، واصفًا إياه بـ"قاهر الكبار وأخصائي الكؤوس"، بعدما نجح في قيادة عدة أندية لبلوغ نهائيات البطولات وتحقيق إنجازات تاريخية.

آخر محطاته التدريبية

وانتهت تجربته مع الفيحاء في صيف 2024 وسط خلاف قانوني بين الطرفين، قبل أن ينتقل إلى تدريب اتحاد كلباء الإماراتي، وكانت آخر محطاته التدريبية، حيث قاد الفريق في 48 مباراة، حقق خلالها 13 فوزًا، و13 تعادلًا، مقابل 22 خسارة.

ويمثل الزمالك تحديًا جديدًا في مسيرة رازوفيتش، إذ يخوض للمرة الأولى تجربة قيادة فريق بطل للدوري المحلي، يمتلك تاريخًا كبيرًا وطموحات قوية للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا.

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