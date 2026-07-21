رئيس البورصة يبحث مع شركات السمسرة تعزيز كفاءة السوق

تواصل البورصة المصرية تنفيذ رؤيتها لتطوير سوق المال، عبر تعزيز التعاون مع جميع الأطراف العاملة بالسوق، وتوسيع نطاق الأدوات والآليات الاستثمارية بما يسهم في رفع كفاءة التداول، وزيادة عمق السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات.

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وفي هذا الإطار، عقد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركات الوساطة في الأوراق المالية، وذلك لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

‎وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بتحديث سوق المال، وفي مقدمتها التوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق، وزيادة معدلات السيولة، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين. واستمع الحاضرون لشرح تفصيلي لمزايا البرنامج الجديد الذي يتم تطويره حالياً لاستكمال مسيرة تطوير سوق التداول.

‎وأكد عمر رضوان أن شركات الوساطة تمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية تطوير البورصة، مشددًا على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع جميع أطراف السوق، بما يدعم تنافسية سوق المال المصري ويعزز ثقة المستثمرين.

‎وأضاف عمر رضوان أن البورصة تستهدف خلال الفترة المقبلة تنويع الأدوات المالية، إلى جانب تكثيف جهود الترويج للاستثمار والقيد، وتنفيذ برامج لنشر الثقافة المالية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز النشاط بالسوق.

واختُتم الاجتماع بالاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي شركات الوساطة، حيث أكد الأستاذ عمر رضوان استمرار نهج التشاور والتعاون مع مجتمع سوق المال، بما يدعم خطط التطوير ويحقق مصالح جميع المتعاملين.