ترامب يرفض تهديد عمدة نيويورك باعتقال نتنياهو

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يواجه الاعتقال في قمة الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بعد أن قال عمدة المدينة إنه يسعى لهذه الخطوة.

اعترف عمدة نيويورك زهران ممداني بأنه غير متأكد مما إذا كان يملك السلطة لإصدار أوامر للشرطة باحتجاز مسئول أجنبي، لكنه قال إنه يناقش الأمر مع فريقه القانوني قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لن يتم اعتقال بنيامين نتنياهو بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يحارب الجمهورية الإيرانية".

قالت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها في عام 2024 إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو مسؤول عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

قال ممداني لصحيفة نيويورك تايمز يوم السبت: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو مكانه في لاهاي. إنه مجرم حرب".

كما رفض مكتب نتنياهو موقف ممداني وقال إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة صورية.