قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام
رئيسا الجامعة والقطاع يكرمان الفائزين في مسابقة “رواد العربية” بالأزهر.. صور
مئات القتلى والمصابين.. هل حاولت إدارة ترامب إخفاء العدد الحقيقي لخسائرها؟
"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن
من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم
ترامب يرفض تهديد عمدة نيويورك باعتقال نتنياهو
التحفظ على مركب سياحي بالأقصر وإحالة واقعة إلقاء مخلفات في النيل للنيابة
هبوط جديد .. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص
مركز 6 وصخرة دفاع.. ماذا يحتاج الأهلي لتدعيم صفوفه في ميركاتو الصيف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يرفض تهديد عمدة نيويورك باعتقال نتنياهو

ممداني
ممداني
محمد على

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يواجه الاعتقال في قمة الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بعد أن قال عمدة المدينة إنه يسعى لهذه الخطوة.

اعترف عمدة نيويورك زهران ممداني بأنه غير متأكد مما إذا كان يملك السلطة لإصدار أوامر للشرطة باحتجاز مسئول أجنبي، لكنه قال إنه يناقش الأمر مع فريقه القانوني قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لن يتم اعتقال بنيامين نتنياهو بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يحارب الجمهورية الإيرانية".

قالت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها في عام 2024 إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو مسؤول عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

قال ممداني لصحيفة نيويورك تايمز يوم السبت: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو مكانه في لاهاي. إنه مجرم حرب".

كما رفض مكتب نتنياهو موقف ممداني وقال إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة صورية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

بالصور

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

الشمس الحارقة.. نصائح لمالكي السيارات وتحذير من الطقس الحار

تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد